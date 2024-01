In NFL c’è una maledizione che non lascia scampo: si nasconde tra gli asciugamani degli Steelers In NFL ancora una volta si è verificata la maledizione del “Terrible Towel”, il ‘terribile asciugamano, simbolo dei successi dei Pittsburgh Steelers. Questa volta a subirne le nefaste conseguenze sono stati i Jaguars di Jacksonville, in passato toccò ai Bengals e ai Titans. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tempo di definire i playoff in NFL, la massima serie di Football Americano degli Stati Uniti e tra le franchigie qualificate non ci saranno sicuramente i Jacksonville Jaguars che hanno perso la possibilità di qualificarsi perdendo il match decisivo contro i Tennessee Titans. Ma per molti, era un destino già scritto da tempo: proprio i Jaguars si erano resi protagonisti di un affronto imperdonabile nel festeggiare il successo contro i Pittsburgh Steelers, profanando il simbolo della squadra, il "Terrible Towel" (letteralmente "asciugamani terribile") di cui si sono fatti beffa. E a causa del quale sono stati colpiti dalla "maledizione".

I Jacksonville Jaguars dunque, hanno sprecato la possibilità di raggiungere i playoff perdendo domenica 7 gennaio, contro i Tennessee Titans aprendo di fatto la strada ai Pittsburgh Steelers per raggiungere la postseason, con l'approdo nei playoff. Ed è stata una autentica occasione d'oro da parte della franchigia di Pittsburgh per "trollare" proprio i Jaguars, sconfitti, attraverso i propri account ufficiali social. Lo hanno fatto per ricordare ciò che era rappresentato come un vero e proprio affronto personale nei confronti di Pittsburgh, quando era stata sconfitta da Jacksonville con i suoi giocatori che avevano oltraggiato i tradizionali towel arancioni, simbolo degli Steelers.

Nel momento in cui i Jaguars hanno perso l'accesso ai playoff, tutta la NFL ha visto ancora una volta concretizzarsi inesorabilmente la maledizione degli asciugamani degli Steelers che a loro volta non hanno dimenticato la mancanza di rispetto che i Jacksonville Jaguars avevano avuto nei loro confronti, sventolando al vento come trofei, i loro iconici ‘Terrible Asciugamani'. I Jaguars avevano sconfitto gli Steelers 20-10 nella settimana 8 all'Acrisure Stadium, in un successo limpido, una chiara dimostrazione di forza che però nulla ha potuto contro il karma.

Una rivalità accesissima in cui il quarterback dei Jaguars, Trevor Lawrence, durante il riscaldamento prima della partita aveva provocato i tifosi di Pittsburgh chiamandoli "Little Yellow Towel" (piccoli asciugamani gialli), ma ciò che è risultato inaccettabile è stato il gesto di “celebrazione” da parte di Andrew Wingard che si è impossessato di uno degli asciugamani sventolandolo al cielo per suggellare la vittoria. Incappando nella "maledizione" di chi usurpa il simbolo Steelers, finendo poi eliminati: "Quando mai impareranno?" si è burlato il team di Pittsburg sottolineando come la sconfitta dei Jaguarsa non poteva essere che inevitabile.

Perché la maledizione degli asciugamani non è la prima volta che si consuma puntualmente in NFL, anzi. Prima dei Jaguars sfidarono la sorte, fallendo, i Titans. Nel 2008 batterono gli Steelers alla fine della stagione regolare e diversi giocatori di Pittsburgh vennero derisi, proprio sventolando il Terrible Towel come uno ‘scalpo'. Bene: i Titans persero nel turno di divisione contro Baltimora, mentre gli Steelers vinsero alla fine il Super Bowl.

E non era nemmeno quella la prima volta che una cosa simile accadde: nel 2005 fu il turno dei Bengals, con TJ Houshmandzadeh che si asciugò le scarpe con il Terrible Towel dopo che i Bengals avevano battuto gli Steelers alla fine della stagione regolare. Anche in quel caso, la maledizione arrivò puntualmente: gli Steelers si vendicarono battendoli nel round wild card e vinsero anche in quella stagione il Super Bowl.