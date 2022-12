Impresa di Conegliano, Imoco è campione del mondo: Paola Egonu battuta in finale dalle italiane Conegliano batte 3-1 il Vakif Istanbul dell’ex Paola Egonu nella finale del Mondiale per Club di volley femminile 2022 e si laurea campione del mondo a distanza di tre anni dall’ultima volta.

A cura di Michele Mazzeo

Impresa delle ragazze di Conegliano che nella finale del Mondiale per Club di volley femminile 2022 battono il Vakifbank di Istanbul della ex compagna di squadra Paola Egonu e si laureano campionesse del mondo a distanza di tre anni dalla prima volta. L'Imoco nel match di Antalya si è imposta in quattro set (25-18, 22-25, 21-25, 21-25) con il coach Daniele Santarelli che può quindi celebrare il suo secondo titolo iridato a distanza di poche settimane da quello centrato da ct della Serbia nell'ultima rassegna iridata per nazionali. Si chiude dunque con una delusione per la Egonu la sua prima sfida contro un club italiano da quando ha lasciato l'Italia per approdare nella formazione di Istanbul.

Sugli scudi finisce invece l'altra ex, quella che ha fatto il passaggio inverso rispetto alla schiacciatrice azzurra, vale a dire quella Isabelle Haak approdata a Conegliano arrivando proprio dal Vakif di Istanbul. L'opposto svedese mette infatti a segno l'incredibile score di 34 punti battendo anche sotto questo aspetto l'Egonu che si è fermata a quota 27 palle messe a terra.

Compleanno reso dunque ancora più amaro per Paola Egonu (oggi compie 24 anni essendo nata il 18 dicembre del 1998 a Cittadella) che viene esclusa anche dai premi individuali dato che è la Haak a portarsi a casa sia il titolo di miglior opposto che quello di MVP. Menzione a parte tra le ragazze di Conegliano meritano anche il libero Monica De Gennaro e la palleggiatrice Joanna Wolosz (entrambe premiate anche individualmente) che insieme alla scandinava sono state le grandi trascinatrici dell'Imoco per la conquista del secondo titolo mondiale della sua storia.