Il Sei Nazioni finisce in cenere: perché ai campioni verrà consegnata una coppa finta

È stato lo stesso sito ufficiale del torneo a spiegare cosa è successo e perché si è stati costretti a fare ricorso a una replica dell’originale, alta 75 cm, in argento e dal peso di 8 kg.

Chi vincerà quest'anno il Sei Nazioni stringerà tra le mani una coppa finta, un trofeo replica rispetto all'originale la cui ultima manifattura risaliva al 2015. Perché? Non c'è stato alcun assalto al furgone che lo trasportava né è stato trafugato dai ladri: il furgone che lo trasportava in occasione del terzo turno del torneo è rimasto coinvolto in un incidente a Dublino (in Repubblica d'Irlanda) e ha preso fuoco. Nessun passeggero è rimasto ferito, per fortuna, ma il premio è stato praticamente distrutto dalle fiamme. Impossibile anche solo restaurarlo, ecco perché li organizzatori hanno deciso di ritirarlo ufficialmente dall'uso cerimoniale per preservarne l'integrità storica e il prestigio.

Gli organizzatori annunciano la "Coppa replica"

Per adesso, toccherà arrangiarsi e accontentarsi di una imitazione ben fatta. Non un "pezzotto", perché l'opera non sarà contraffatta di contrabbando e spacciata per vera. È stato lo stesso sito ufficiale a spiegare cosa è successo e perché si è stati costretti a fare ricorso a una replica da consegnare alla selezione che prevarrà al termine della storica competizione che vede in lizza Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles, Francia e Italia.

"In linea con questi standard di presentazione, nel rispetto dell'importanza della vittoria del Sei Nazioni, uno dei titoli più prestigiosi dello sport, e per preservare l'integrità del trofeo e della sua tradizione, verrà ritirato dall'uso cerimoniale. Il nuovo trofeo sarà commissionato con lo stesso design dell'originale, con materiali dell'originale incorporati nel nuovo trofeo, garantendo che la sua storia venga rispettosamente trasferita alla nuova creazione", si legge nella nota che chiarisce anche come per vedere la nuova creazione bisognerà attendere il 2027.

Com'è fatto il Trofeo del Sei Nazioni: è in argento e pesa 8 kg

Il trofeo del 2015 andato distrutto sostituì l'edizione originale del 1993, che fu poi ritirata perché rappresentava le nazioni che avevano preso parte al Campionato Cinque Nazioni prima del 2000, quando venne ammessa anche l'Italia. Ogni nazionale ha lo stemma inciso sul trofeo a sei piedistalli insieme all'anno in cui è entrata a far parte del Sei Nazioni. Realizzata a mano dai maestri argentieri di Thomas Lyte con 8 kg di argento sterling punzonato, la Coppa è alta 75 centimetri. Per produrla, artigiani specializzati di Londra hanno trascorso oltre 360 ​​ore a martellare, lucidare e incidere l'argento per garantire la migliore resistenza possibile.