Il pugile John Cooney è morto a 28 anni: fatale un colpo subito nel match per il titolo Il pugile John Cooney è morto all'età di 28 anni ad una settimana dall'intervento chirurgico resosi necessario dopo i colpi alla testa rimediati nell'ultimo match in cui difendeva il titolo 'Celtico' dei pesi superpiuma contro il gallese Nathan Howells.

A cura di Michele Mazzeo

Il pugile irlandese John Cooney è morto all'età di 28 anni a causa delle lesioni cerebrali riportate durante il match andato in scena a Belfast lo scorso 1 febbraio in cui difendeva il titolo Celtico dei pesi superpiuma contro il gallese Nathan Howells.

Incontro che era stato dichiarato concluso nel corso del nono round proprio per le pessime condizioni del campione in carica che era stato immediatamente trasportato in ospedale per sottoporsi ad esami specialistici che avevano evidenziato una grave emorragia cerebrale che ha quindi costretto i medici a sottoporlo subito ad un intervento chirurgico per alleviare la pressione sul cervello.

Nulla da fare però per John Cooney che, dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva al Royal Victoria Hospital di Belfast, a distanza di una settimana esatta da quel match di boxe, è deceduto come annunciato dal suo manager Mark Dunlop. "È con totale devastazione che dobbiamo annunciare che dopo una settimana di lotta per la sua vita, John Cooney è tristemente scomparso. Era un figlio, un fratello e un compagno molto amato e ci vorrà una vita per dimenticare quanto fosse speciale. R.I.P. John ‘The Kid Cooney'" si legge infatti nel post su Instagram con cui il promoter di incontri di pugilato ha dato la tragica notizia.

Lo stesso Dunlop si è fatto anche portavoce della famiglia del pugile irlandese: "Il signor e la signora Cooney e la sua fidanzata Emmaleen desiderano ringraziare il personale del Royal Victoria Hospital di Belfast che ha lavorato instancabilmente per salvare la vita di John e tutti coloro che hanno inviato messaggi di sostegno e preghiere" ha difatti aggiunto l'agente nella dichiarazione con cui ha annunciato la morte del 28enne John Cooney che ha inevitabilmente sconvolto il mondo della boxe che, ancora una volta, viene messo di fronte ai rischi che chi pratica questo sport corre ogni qualvolta sale sul ring.