Il misterioso ritiro di Rahel Daniel nella finale di Battocletti: è in testa e se ne va, la bloccano

A cura di Paolo Fiorenza

Gli occhi e il cuore degli italiani venerdì sera erano tutti per Nadia Battocletti, che ha vinto una meravigliosa medaglia d'argento nei 10000 metri alle Olimpiadi di Parigi. La 24enne trentina – già quarta nei 5000 metri – ha realizzato un capolavoro tattico sulla distanza doppia, riuscendo a tenere la corda per tutto l'ultimo giro, evitando di essere stritolata da chi le correva all'esterno e poi allungando sul rettilineo finale, con la sola kenyana Beatrice Chebet imprendibile davanti a lei. La gara ha tuttavia vissuto uno degli episodi più strani degli interi Giochi olimpici, sul quale tuttora non si sa null'altro di quello che si è visto in diretta: l'eritrea Rahel Daniel è al comando della corsa dopo i primi due chilometri, ma all'improvviso prende e se ne va, lasciando di stucco il resto del gruppo e i telecronisti. Pochi attimi dopo, l'atleta viene bloccata da due addette alla pista mentre prova ad uscire dallo stadio e da quel momento sulla vicenda cala il buio.

Il momento in cui Rahel Daniel si allontana dal gruppo mentre è al comando della finale dei 10000 metri alle Olimpiadi

Rahel Daniel in testa nella finale dei 10000 metri alle Olimpiadi

Siamo quasi alla conclusione del quinto giro della gara dei 10000 allo Stade De France, al comando c'è la 22enne Rahel Daniel, mezzofondista eritrea dall'ottimo curriculum, quinta nella stessa gara ai Mondiali di Eugene del 2022 e vincitrice per due volte (2021/22 e 2022/23) del World Cross Country Tour, circuito annuale di corsa campestre riconosciuto dalla World Athletics. Insomma non certo un nessuno in cerca di visibilità olimpica in mondovisione, ma un'atleta accreditata.

L'atleta eritrea saldamente al comando della finale olimpica prima del suo misterioso abbandono

Il misterioso abbandono dell'atleta eritrea: vuole lasciare lo stadio, la bloccano

La Daniel prende la testa della gara alla fine del secondo giro e detta il ritmo per i successivi tre, poi – poco prima dei duemila metri, all'altezza della curva prima del rettilineo finale – si allarga e letteralmente se ne va, mentre le altre atlete si girano per capire cosa stia succedendo e soprattutto dove stia andando l'eritrea. Inevitabile lo stupore del pubblico ed anche dei telecronisti delle TV di fronte ad una scena tanto strana.

Un'atleta etiope si gira per capire dove stia andando Rahel Daniel

Il punto in cui Rahel Daniel decide di staccarsi dal resto del gruppo non appare peraltro casuale, visto che continua a correre verso la ‘call room' posta dietro i blocchi di partenza delle gare di velocità, ovvero la stanza di chiamata degli atleti prima delle gare da cui poi entrano in pista. La giovane eritrea evidentemente vuole uscire da lì, ed anche con una certa fretta, ma due funzionarie dei Giochi la bloccano, le impediscono il passaggio e la dirottano lungo il lato della pista. Le regole dicono infatti che gli atleti possono lasciare lo stadio solo dalla mixed zone, che è posta al traguardo. Da quel momento non si hanno più notizie della mezzofondista eritrea, in primis il motivo del suo misterioso comportamento. Qualcuno ha ipotizzato un malessere, ma dalle immagini non si percepisce nulla di tutto ciò.

Rahel Daniel bloccata da due addette alla pista all'ingresso della ‘call room': non può uscire di là

Nonostante la sua misteriosa uscita anticipata, il fatto di essere arrivata in finale ha comunque fatto cogliere a Rahel Daniel un risultato migliore rispetto a quello ottenuto ai Giochi di Tokyo di tre anni fa, quando fu eliminata in semifinale, quella volta nella gara dei 5000 metri. L'atleta eritrea peraltro – ad aggiungere mistero a mistero – era ferma da tantissimo tempo, almeno a livello di gare ufficiali: per trovare il suo ultimo risultato in competizione bisogna risalire addirittura alla prima parte del 2023, oltre un anno fa.