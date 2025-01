video suggerito

Il messaggio criptico di Tamberi: “Forse è il momento di prendere quella decisone”. Pensa al ritiro Gianmarco Tamberi su Instagram ha pubblicato una stories e ha scritto: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione”. In tanti pensano che Gimbo stia pensando al ritiro dall’atletica. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Tamberi sta pensando al ritiro? Probabilmente la verità la sanno lui e pochi altri. Ma il post pubblicato sui suoi profili social getta ombre sulla prosecuzione della sua carriera. Gimbo nella serata di mercoledì ha scritto poche parole che lasciano presagire l'abbandono dell'attività: "Forse è giunto il momento di prendere quella decisione".

Il post criptico di Tamberi su Instagram

Tamberi non è molto amante dei social network, li usa quando ne ha bisogno o quando deve comunicare qualcosa d'importante, come ha fatto durante le ultime Olimpiadi. Stavolta su Instagram il campione di salto in alto ha pubblicato una stories. Su sfondo nero ha scritto: "Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…".

Tamberi dovrebbe disputare i Mondiali di Tokyo

Null'altro. Ma questo è bastato per dare vita a una ridda di voci, quella principale riguarda ovviamente il ritiro dall'attività, considerate anche le 32 primavere di Tamberi, che però nei mesi scorsi aveva detto di volersi preparare per i Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre 2025. E aveva strizzato l'occhio ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028. I dubbi su quel post e quelle parole restano.

Tamberi ha vinto tutto: Olimpiadi, Mondiali ed Europei

Gianmarco Tamberi è un campione assoluto, tra gli atleti italiani è uno di quelli con il miglior palmares di sempre. Gimbo ha vinto tutto: la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 naturalmente è quella che luccica di più. Ma in bacheca ha pure una medaglia d'oro ai Mondiali e tre medaglie d'oro agli Europei. Un triplete straordinario. Ha vinto la medaglia d'oro anche nei Mondiali e gli Europei indoor, il suo personale è di 2,39. Considerato pure tutto questo sarebbe un peccato dovesse abbandonare l'attività.