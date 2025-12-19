Il finale assurdo di Rocky II accade realmente sul ring: è tutto vero, incredulità nell’arena

Il combattimento dei pesi supermedi tra lo statunitense Joeshon James e il cubano Yojanler Martinez ha vissuto una delle scene più eccezionali che si siano viste nel pugilato nel 2025. Sembrava la scena finale di Rocky II…

Impossibile non ricordare uno dei finali più epici della storia del cinema sportivo, quello di Rocky II, quando alla 15sima e ultima ripresa Rocky Balboa e Apollo Creed cadono entrambi simultaneamente al tappeto, ma è il pugile interpretato da Sylvester Stallone a riuscire a rialzarsi al conteggio di 9, mentre il suo avversario rimane a terra e così perde il titolo. Rocky vince per KO e diventa per la prima volta campione del mondo dei pesi massimi, dedicando la vittoria alla sua Adriana, che lo sta seguendo a casa davanti alla TV. Una finzione così assurda che l'incredulità è calata nel War Memorial Auditorium di Fort Lauderdale, in Florida, quando sul ring si è verificata la stessa identica scena, ovvero due pugili sono riusciti a mettersi al tappeto a vicenda. Da quel momento peraltro la sceneggiatura tra palco e realtà ha preso strade divergenti: replicare anche il seguito del film sarebbe stato un po' troppo…

Il clamoroso e rarissimo doppio KO nel combattimento tra Joeshon James e Yojanler Martinez

Era in corso il terzo round di un combattimento dei pesi supermedi tra lo statunitense Joeshon James e il cubano Yojanler Martinez, entrambi 27enni, quando i due pugili si sono colpiti a vicenda nello stesso istante, crollando al tappeto e costringendo l'arbitro a un rarissimo doppio conteggio. L'americano è riuscito a rialzarsi quasi subito, mentre il suo avversario ci ha messo qualche secondo in più. Martinez barcollava visibilmente, ma nonostante la gambe malferme è stato in grado di continuare e portare a termine il match.

Stavolta nessun finale epico: vince James ai punti

L'incontro è andato avanti senza che nessuno dei due riuscisse ad assestare il colpo del definitivo KO. L'esito degli otto round è stato dunque deciso dal cartellino dei giudici: uno ha visto la parità, gli altri due hanno assegnato la vittoria a James. Il 27enne pugile di Sacramento (che ha portato il suo record a 10-1-2) ha sferrato il doppio dei colpi totali di Martinez nel match (530-267), ma ne ha messi a segno solo una manciata in più (99-88). Nulla di tutto questo sarà ricordato, a differenza del doppio KO: una delle scene più eccezionali che si siano viste nel pugilato nel 2025.