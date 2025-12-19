Il finale assurdo di Rocky II accade realmente sul ring: è tutto vero, incredulità nell’arena
Impossibile non ricordare uno dei finali più epici della storia del cinema sportivo, quello di Rocky II, quando alla 15sima e ultima ripresa Rocky Balboa e Apollo Creed cadono entrambi simultaneamente al tappeto, ma è il pugile interpretato da Sylvester Stallone a riuscire a rialzarsi al conteggio di 9, mentre il suo avversario rimane a terra e così perde il titolo. Rocky vince per KO e diventa per la prima volta campione del mondo dei pesi massimi, dedicando la vittoria alla sua Adriana, che lo sta seguendo a casa davanti alla TV. Una finzione così assurda che l'incredulità è calata nel War Memorial Auditorium di Fort Lauderdale, in Florida, quando sul ring si è verificata la stessa identica scena, ovvero due pugili sono riusciti a mettersi al tappeto a vicenda. Da quel momento peraltro la sceneggiatura tra palco e realtà ha preso strade divergenti: replicare anche il seguito del film sarebbe stato un po' troppo…
Il clamoroso e rarissimo doppio KO nel combattimento tra Joeshon James e Yojanler Martinez
Era in corso il terzo round di un combattimento dei pesi supermedi tra lo statunitense Joeshon James e il cubano Yojanler Martinez, entrambi 27enni, quando i due pugili si sono colpiti a vicenda nello stesso istante, crollando al tappeto e costringendo l'arbitro a un rarissimo doppio conteggio. L'americano è riuscito a rialzarsi quasi subito, mentre il suo avversario ci ha messo qualche secondo in più. Martinez barcollava visibilmente, ma nonostante la gambe malferme è stato in grado di continuare e portare a termine il match.
Stavolta nessun finale epico: vince James ai punti
L'incontro è andato avanti senza che nessuno dei due riuscisse ad assestare il colpo del definitivo KO. L'esito degli otto round è stato dunque deciso dal cartellino dei giudici: uno ha visto la parità, gli altri due hanno assegnato la vittoria a James. Il 27enne pugile di Sacramento (che ha portato il suo record a 10-1-2) ha sferrato il doppio dei colpi totali di Martinez nel match (530-267), ma ne ha messi a segno solo una manciata in più (99-88). Nulla di tutto questo sarà ricordato, a differenza del doppio KO: una delle scene più eccezionali che si siano viste nel pugilato nel 2025.