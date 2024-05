video suggerito

Il disgustoso gesto di Maguire ai Mondiali di biliardo: prende una mosca e le fa fare una pessima fine Stephen Maguire, numero 12 del ranking di biliardo, in occasione dei quarti di finale dei Mondiali si è reso protagonista di un bizzarro quanto insano e disgustoso gesto. Poco prima del suo turno ha raccolto qualcosa dal tavolo verde portandoselo alle labbra. Nelle interviste del post gara ha rivelato cos'era: "Solo una mosca…"

A cura di Alessio Pediglieri

Un surreale quando insano intermezzo è andato in scena durante uno degli ultimi appuntamenti del Campionato del Mondo di biliardo, in occasione dei quarti di finale. Di fronte, David Gilbert e Stephen Maguire con quest'ultimo che si è reso protagonista di un gesto di pessimo gusto quando, poco prima di prendere il proprio turno, ha raccolto dal tavolo verde qualcosa per poi portarsi le dita alla bocca. Nessuno ha capito in quel momento cosa avesse trovato lo snooker scozzese, che poi ha rivelato il tutto nelle interviste post partita.

Un quarto di finale di Coppa del Mondo, con le telecamere puntate addosso per le dirette di rito che nulla vogliono perdersi su ciò che accade sul tavolo verde durante il WSC 2024 (il World Snooker Championship), nella tappa inglese di Sheffield. Di fronte due campioni: il numero 12 nel ranking mondiale Stephen Maguire, già vincitore nel 2004 dell'UK Championship e l'inglese David Gilbert. Questo lo scenario in cui si è svolto il bizzarro episodio, di fronte l'incredulità collettiva.

Mentre si sviluppava l'incontro e si era sul punteggio di 8-11 a favore di Hilbert, poco prima del suo turno di tiro, Maguire si è soffermato un attimo: ha visto qualcosa di strano in mezzo al tavolo verde e quasi con noncuranza si è sporto a prelevare l'oggetto per portarselo alle labbra e continuare, come se nulla fosse accaduto, la sua partita. Un gesto di per sé già abbastanza raccapricciante, qualsiasi cosa fosse presente sul tavolo da biliardo ma che ha sconcertato ancor più tutti nel momento in cui lo stesso Maguire ha poi spiegato nel post gara.

A Metro Sport, lo scozzese non si è tirato indietro di fronte alla domanda classica su che cosa fosse avvenuto in quel frangente, ammettendo candidamente il suo disgustoso gesto: "Era solo una mosca… poi però l'ho sputata, mentre nessuno guardava". In quel momento Maguire stava perdendo 11-8 e chiuderà la partita con la sconfitta per 13-8 senza fare più alcun punto dopo il gesto della mosca. Questione di karma?