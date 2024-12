video suggerito

Gukesh campione del mondo di scacchi dopo l’inspiegabile errore del rivale: “Non me ne ero accorto” Un errore clamoroso è costato il titolo Mondiale degli scacchi al cinese Ding. L’indiano Gukesh a soli 18 anni diventa il più giovane campione del mondo di sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gli scacchi hanno un nuovo campione del mondo. A Singapore il titolo Mondiale se l'è aggiudicato l'indiano Gukesh, che è diventato il più giovane campione del mondo di sempre. La finale è stata equilibratissima ed è stata decisa da una svista clamoroso del cinese Ding, che ha commesso l'errore più incredibile di sempre in una finale di un Mondiale.

Quanto ha guadagnato Gukesh con il titolo Mondiale

L'indiano Dommaraju Gukesh e il cinese Liren Ding hanno dato vita alla finale del Mondiale di scacchi che si è disputata a Singapore. Una finale intensa tra due scacchisti che avevano entrambi la possibilità di vincere il titolo e fare la storia. L'indiano cercava il primo trionfo, il cinese il bis dopo il successo dello scorso anno.

Gukesh ha prevalso grazie al successo nella 14ª partita chiusa in 58 mosse. A Singapore Gukesh si è imposto 7,5 a 6,5 e dopo aver trionfato si è commosso. Essere campione del mondo di scacchi a 18 anni è un traguardo incredibile, inoltre si è aggiudicato pure 1,3 milioni di euro.

Alla grande gioia di Gukesh fa da contraltare la delusione di Ding, che non è solo rammaricato per aver perso la finale. Ha anche un grande rimpianto, perché Liren Ding mentre l'incontro volgeva al termine e sembrava andasse verso una patta ha commesso un errore clamoroso che ha permesso allo scacchista indiano di aggiudicarsi il titolo.

La sorpresa di Gukesh per l'errore di Liren Ding

Quell'errore non è stato subito compreso dal giocatore indiano che è riuscito in ogni caso a capitalizzare l'errore del campione in carica, come ha detto candidamente: "In realtà, quando ha giocato Rf2, non me ne sono accorto, stavo quasi per giocare Rb3 ma poi ho visto che il suo alfiere stava effettivamente rimanendo intrappolato e dopo Ke1, ho Ke5 e il finale di pedone che è vincente. Quando me ne sono reso conto, è stato probabilmente il momento migliore della mia vita".

Poi ha reso merito al suo rivale, che ha mancato di un soffio il bis: "Sappiamo tutti chi è Ding, è stato uno dei migliori giocatori per diversi anni, ha avuto tanta pressione ha dovuto affrontare e il tipo di lotta che ha dato in questo incontro, dimostra che è un vero campione e non importa chi dice cosa di Ding, per me è un vero campione del mondo".

Chi è Gukesh, il nuovo campione del mondo di scacchi

Dommaraju Gukesh è il nuovo campione del mondo di scacchi. L'indiano è nato il 29 maggio 2006, ha praticamente 18 anni ed è diventato il più giovane campione di sempre, battendo il precedente primato del mitico Kasparov. Un talento innato, ha bruciato le tappe, vincendo tutto ciò che poteva a livello giovanile, prima di aggiudicarsi quattro medaglie (tre d'oro) alle Olimpiadi degli scacchi.