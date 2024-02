Gli americani hanno inventato un nuovo sport, il football sul ghiaccio: chi resta in piedi vince L’American Ice Football si gioca sui campi da hockey su pista, i giocatori indossano caschi e divise con protezioni. Le regole ricalcano quelle della NFL statunitense. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il football americano su ghiaccio è la nuova frontiera dell'intrattenimento sportivo. Com'è possibile andare a meta. fare mischie, placcare su un campo scivoloso? Può sembrare assurdo, eppure è tutto reale. Si gioca sulla stessa pista dove si affrontano i giocatori della NHL (la lega di hockey) ma non calzano stivaletti coi pattini. Ai piedi hanno delle semplici scarpe normali, con tutto quel che comporta in termini di equilibrio e capacità di scattare per liberarsi dalla morsa degli avversari e andare a punto. Ed è proprio questo aspetto che rende la ‘disciplina' più emozionante da guardare.

La divise sono molto simili a quelle indossate dagli hockeisti, caschi e protezioni pure fanno parte delle dotazioni di sicurezza ma sono meno invasive e ingombranti rispetto a quelle tradizionali. Quanto al regolamento, ricalca per buona parte quello del football americano. Il campo è grande la metà di un normale campo della NFL, con il centrocampo che non arriva sulla linea delle 50 yard, ma sulla linea delle 25 yard.

I giocatori impegnati sono 8 per squadra, quattro (Northcoast Naughties, Eastie Boys, Southcoast Smoothies, Westside Wessis) quelle che si incontrano in un torneo di cui al momento non è ben chiara la tempistica, che appare differente rispetto ai ritmi di una stagione normale. In realtà sembra un diversivo pubblicitario che entra nel corredo della disciplina originaria, vera e propria.

Quel che si sa con certezza è che il ‘campionato' si è concluso prima dell'ultima edizione del Super Bowl 2024. A comporre le rose ci sono nomi anche abbastanza popolari di ex atleti, giocatori di football americano e persino celebrità.

Il filmato è andato in onda in Germania nell'immediata vigilia dell'evento planetario di football americano. Nella clip vengono mostrati tre lunghi touchdown fatti di corsa, incluso un giocatore della squadra dell'Est che fa il dito medio alla squadra avversaria mentre scappa via sul ghiaccio. C'è anche quello che sembra un tentativo di punto extra, provando a calciare la palla tra i montanti.

Finita? No, c'è ancora un altro dettaglio che rende similare il football americano su ghiaccio a quello normalmente disputato sui campi in erba. Ovvero, tutto ciò che fa parte dell'aspetto prettamente spettacolare a cominciare dalle cheerleader che vengono viste festeggiare un touchdown inscenando – sia pure in equilibrio precario – una sorta di balletto e di standing ovation per la prodezza tecnica e il punto realizzato in condizioni praticamente proibitive.