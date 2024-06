video suggerito

Giocatore di baseball radiato a vita, ha scommesso una fortuna sulle sue partite: ma ha perso sempre Tucupita Marcano, talentuoso giocatore di baseball venezuelano di 24 anni, è stato radiato a vita per scommesse dalla Major League Baseball: ne ha vinte solo il 4,3%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vicenda sportiva e umana di Tucupita Marcano, talentuoso giocatore di baseball venezuelano di 24 anni radiato a vita per scommesse dalla Major League Baseball, riassume alla perfezione la parabola di chi viene risucchiato nel gorgo del gioco d'azzardo senza la capacità di uscirne. Lo scommettitore compulsivo non solo non riesce a smettere, ma finisce spesso per rovinare la sua vita. E per di più, come sa bene chi è dedito al gioco, non vince mai. Marcano ha vinto solo il 4,3% delle giocate, ovvero quasi niente.

La MLB lo ha beccato e in maniera inattesa – visto che una cosa del genere non accadeva da 100 anni – ha deciso, dopo la conclusione della relativa indagine, di squalificare a vita il venezuelano. Nonostante non abbia mai giocato contro ma sempre a favore della squadra in cui militava, ovvero i Pittsburgh Pirates, Marcano è stato punito con la sanzione più dura possibile.

Tucupita Marcano con la maglia dei Pittsburgh Pirates

Marcano radiato a vita per scommesse dalla MLB

La somma totale scommessa dal giocatore è superiore ai 150mila dollari: 387 bollette piazzate su partite di varie leghe professionistiche, compresa la Major League, sui cui match ha giocato un totale di 87.319 dollari (una media di 378 dollari a partita) in 231 operazioni. In particolare, tra queste giocate, ce ne sono state 25 in cui erano presenti partite dei Pirates, squadra con la quale è stato tesserato fino al 2023. Anche se non ha partecipato a quelle gare a causa di un infortunio al ginocchio, la sua presenza allo stadio ha destato sospetti.

La MLB ha stabilito che le azioni di Marcano hanno violato l'articolo 21 del regolamento, che proibisce qualsiasi forma di scommesse legate al baseball da parte di giocatori e funzionari. L'indagine ha fatto emergere che il venezuelano ha giocato sia sui risultati delle partite che sull'over/under di Pittsburgh. Ed ovviamente non è valso per alleggerire la mano il fatto che le scommesse siano state piazzate su bookmakers operanti legalmente. Come detto, di tutto questo volume di gioco, Marcano ha portato a casa quasi niente: il 4,3% delle bollette con gare della Major League.

Il venezuelano dichiarato "permanentemente ineleggibile"

"La rigorosa applicazione delle regole e delle politiche della Major League Baseball relative al comportamento sul gioco è una componente critica per mantenere la nostra priorità più importante: proteggere l'integrità delle nostre partite per i nostri tifosi – ha affermato in una dichiarazione il commissioner della MLB Robert Manfred – Il divieto per coloro che fanno parte di questo sport di scommettere sulle partite della Major League Baseball è un principio fondamentale da oltre un secolo. Abbiamo chiarito che il privilegio di giocare a baseball comporta la responsabilità di astenersi dal partecipare a determinati tipi di comportamenti che sono legali per gli altri".

Di conseguenza la MLB ha dichiarato che Marcano è stato dichiarato "permanentemente ineleggibile" per aver violato le regole sulle scommesse sportive del campionato, diventando il primo giocatore attivo della lega ad essere radiato a vita da quando Jimmy O'Connell dei New York Giants lo fu nel 1924.