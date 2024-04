video suggerito

Francis Ngannou annuncia la morte del figlio di 15 mesi: “Ho urlato il suo nome ma non risponde più” Francis Ngannou ha annunciato la morte del figlio Kobe di 15 mesi con un post sui social: le cause della scomparsa sono, al momento, sconosciute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Francis Ngannou ha annunciato la morte del figlio Kobe di 15 mesi con un post sui social. Una notizia tragica per uno degli atleti più rispettati del mondo. L'atleta camerunese con cittadinanza francese dopo aver intuito che stava iniziando a trapelare la tragica storia che riguarda la sua famiglia ha deciso di essere lui a dare la notizia. Le cause della morte del figlio dell'ex campione di UFC sono, al momento, sconosciute.

Queste le parole pubblicate da Ngannou: ‘Troppo presto per andarsene, ma se n'è andato. Il mio bambino, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno di vita e di gioia. Ora giace senza vita. Ho gridato più e più volte il suo nome ma non risponde".

Ngannou ha proseguito così il suo post straziante: "Accanto a lui ero la versione migliore di me stesso e ora non ho idea di chi sono. La vita è così ingiusta da colpirci dove fa più male. Come si fa ad affrontare una cosa del genere? Come puoi conviverci? Per favore aiutami se avete un'idea perché davvero non so cosa fare e come affrontare questa situazione". Parole che lasciano il segno.

Molti fan, tanti amici e numerosi avversari hanno inviato le loro condoglianze al camerunes. Conor McGregor ha risposto al post di Ngannou scrivendo questa frase: "Mi dispiace tanto apprendere della tua perdita Francis, le mie preghiere sono con te e la tua famiglia in questo momento".

L'allenatore di Ngannou, Eric Nicksick, ha pronunciato queste frasi di grande impatto emotivo: "Sono stati giorni pesanti, le parole non possono esprimere il dolore che tutti proviamo per la famiglia Ngannou in questo periodo. Per favore, tenete Francis e la sua famiglia nel vostro cuore, e possa questo essere un promemoria della fragilità della vita. Dite "ti amo" più spesso, il domani non è garantito".

Chi è Francis Ngannou

Francis Ngannou è un ex minatore che è scappato dal Camerun e ha vissuto in Francia come senzatetto finché non si unito alla palestra MMA Factory, introdotto nella nuova disciplina dall'allenatore Fernand Lopez Owonyebe, e iniziato il suo percorso che l'ha portato alla conquista della cintura dei pesi massimi nell'UFC. Nel 2023 è entrato a far parte della PFL e recentemente ha sfidato anche Tyson Fury e poi Anthony Joshua.