Follia nel pickleball, giocatore perde la partita e sferra un terribile calcio in faccia all’avversario Follia pura a fine torneo di pickleball in Messico quando uno dei giocatori sconfitti ha colpito sottorete un avversario con un calcio in piena faccia, tramortendolo a terra. Il giocatore colpito, Peter Shonk è rimasto privo di memoria per circa tre ore, senza ricordare l’episodio. Alla fine, però, nessuna grave conseguenza e nessuna denuncia per lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Uno dei gesti più antisportivi e privi di fairplay di sempre lo si è visto a margine di una partita di doppio di pickleball, in Messico, durante il torneo Quintana Roo Invitational. Uno dei giocatori che ha perso il match ha sferrato un mortifero calcio in pieno viso ad uno dei due avversari, facendolo stramazzare semicosciente a terra. A nulla sono valse le proteste e le urla dei presenti con l'autore del vile gesto che si è allontanato senza pentirsi di quanto fatto. Il giocatore colpito ha perso la memoria per circa tre ore dopo il colpo, ma alla fine non ha sporto denuncia.

L'assurdo gesto a fine partita di pickleball, il calcio in faccia

Era una partita molto delicata che metteva in palio la vittoria in un torneo di pickleball che si stava disputando in Messico. L'ultimo punto vincente è stato fatto dalla coppia padrona di casa, che alla fine ha esultato per poi portarsi sottorete come da prassi, per stringere la mano agli avversari. Ma è stato proprio in questo frangente che uno dei quattro atleti in campo ha perso letteralmente la testa. Quando Peter Shonk, l'autore del colpo vincente, si è avvicinato ha fatto cadere fortuitamente la racchetta all'avversario che stava prontamente raccogliendo quando è stato colpito da un violentissimo calcio in faccia che lo ha fatto crollare, tramortito, in campo.

Il video diffuso sui social è allucinante per l'efferata e gratuita violenza mostrata nel frangente. Si sente Shonk esultare "Dai, forza! Andiamo!". Poi un ultimo grido di giubilo prima del colpo vigliacco. Che ha scatenato una semi-rissa, con il compagno di Shonk che ha rincorso l'autore del folle gesto tra le urla e la sorpresa dei presenti che hanno circondato il giocatore, per poi soccorrere Shonk, faticosamente rialzatosi.

Alla fine, non è accaduto nulla di irreparabile anche se Shonk è rimasto a lungo tramortito non ricordando cosa fosse accaduto nelle tre ore successive al colpo ricevuto. Poi, col recupero delle forze e dell Shonk ha comunicato di stare bene e che non sporgerà alcuna denuncia.

Che cos'è il pickleball, un derivato dal tennis che sta spopolando

Il pickleball è una delle discipline derivate dal tennis che Oltreoceano si gioca dagli anni '60. In Italia, visto il crescente interesse per questo nuovo sport, nel 2018 si è istituita anche una Associazione nazionale ufficiale, la AIP. Il pickleball si gioca su un campo di circa 13 metri per 6, con una rete che non supera il metro. La racchetta è simile a quella del ping pong, e si può giocare sia in singolo che in doppio, con gare a 11 punti.