Federico Riva pretende giustizia: “Mi hanno fatto cadere, è evidente il danno. Ora voglio la finale”

Federico Riva è caduto nella semifinale dei 1500 ai Mondiali di atletica, tirato giù da un avversario alle spalle. Un danno che gli è costato il possibile accesso in finale e per il quale ora pretende venga accettato il ricorso: “Non riesco a pensare ad altro, le sensazioni erano positive”

Federico Riva non ci sta ed è sbottato nelle dichiarazioni post gara ai Mondiali di atletica di Tokyo: l'atleta azzurro è finito per terra a inizio della semifinale 1500 tirato giù senza aver alcuna colpa e costringendolo a uscire da subito dai giochi per un posto valido per la qualificazione alla finale. Così, giunto all'arrivo come da regolamento concludendo lo stesso la gara, ha poi espresso tutto il proprio malcontento, "pretendendo" un ricorso per poter essere riammesso e giocarsi fino in fondo la propria avventura iridata: "Voglio la finale, è stato evidente il danno che ho subito".

Cos'è successo durante la semifinale dei 1500 a Federico Riva

L'amarezza e la rabbia è cocente ed evidente sul volto di Federico Riva, subito dopo la conclusione della semifinale dei 1500 metri ai Mondiali. L'azzurro è stato coinvolto in una caduta, colpito da dietro e ha subito una spinta da un avversario dalle spalle, che ha costretto Riva a trovarsi per terra sulla pista. Poi, l'azzurro si è rialzato ma con la gara oramai irrimediabilmente compromessa, con i migliori fuggiti lontano e irraggiungibili. Alla fine, ha chiuso in penultima posizione con un ritardo abissale: un atto dovuto perché per regolamento e poter sperare in un ripescaggio, il traguardo lo doveva tagliare a prescindere. Quanto successo ha spinto immediatamente il nostro portacolori a chiedere ricorso, in modo da accedere – da regolamento – all’ultimo atto, in quanto non responsabile del fatto.

Riva è chiaro: "Sono stato danneggiato è evidente, non penso ad altro"

Alla fine, però Riva pretende giustizia: "Sono stato danneggiato e mi dispiace, anche se queste cose capitano… Avrei voluto correre alla pari con gli altri, oggi mi sentivo veramente bene. Penso che sia palese quello che è successo, spero venga fatto ciò che deve essere fatto. In questi casi si può fare ricorso, spero venga accolto perché è una cosa talmente evidente… L’umore non è dei migliori, spero di poter accedere alla finale. La stagione non è stata del tutto positiva" ha poi continuato ai microfoni Rai. "Non riesco davvero a pensare ad altro in questo momento… la cosa più importante è che non mi sono fatto male. Adesso vediamo cosa ne uscirà fuori"