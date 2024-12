video suggerito

Federica Brignone immensa a Semmering: domina il gigante e si prende il 1° posto in classifica generale Federica Brignone senza alcun rivale sulle nevi austriache di Coppa del Mondo: nel gigante di Semmering dopo aver dominato la prima manche, ha schiacciato tutte nella seconda conquistando la vittoria e il 1° posto in classifica generale. Gut-Behrami solamente nona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Federica Brignone ha dominato in Austria nel gigante di Semmering stampando il miglior tempo nelle due manche che l'hanno vista assoluta protagonista. Per la campionessa valdostana si tratta della vittoria n. 29 in carriera e soprattutto guadagna tanti punti in classifica generale dove sale alla prima posizione. Brignone aveva addirittura 87 centesimi di vantaggio al terzo intermedio che poi è riuscita a gestire al meglio. Nel finale un piccolo brivido, rischiando la scivolata beffa ma è rimasta in piedi e ha vinto con 57 centesimi su Hector, seconda. Sconfitta bruciante per Gut-Behrami, arrivata solamente nona al traguardo.

La gara perfetta di Federica Brignone in gigante

Federica Brignone ha sbaragliato la concorrenza, approfittando da vera e assoluta campionessa anche degli errori altrui, come quello di Gut-Behrami che nella seconda manche ha sbattuto su una porta perdendo oltre un secondo e mandando in fumo ogni possibilità di podio, concludendo il gigante con un mesto e deludente nono posto. Per Brignone, invece, si infila il secondo successo stagionale in gigante dopo che si era imposta anche a Soelden. Sulla pista austriaca, Brignone ha incantato, gestendo il vantaggio conquistato nella prima manche: ha attaccato con la consueta grinta, da autentica tigre nella parte alta del tracciato, poi ha gestito nella parte centrale, per chiudere con una piccola sbavatura nelle porte finali, che non hanno inficiato una gara comunque perfetta.

La classifica del gigante di Semmering

Federica Brignone (Italia) 2’03″ Sara Hector (Svezia) +0.57 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.90 Valerie Grenier (Canada) +0.94 Paula Moltzan (USA) +1.11 Julia Scheib (Austria) +1.30 Marta Bassino (Italia) +1.33 Zrinka Ljutic (Croazia) +1.44 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.83 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +2.08

La classifica di Coppa del Mondo di gigante

Federica Brignone (Italia) 200 Sara Hector (Svezia) 196 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 140 Zrinka Ljutic (Croazia) 125 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 116

La classifica generale di Coppa del Mondo

Federica Brignone (Italia) 319 Camille Rast (Svizzera) 301 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 269 Sara Hector (Svezia) 262 Cornelia Huetter (Austria) 250 Mikaela Shiffrin (USA) 245 Sofia Goggia (Italia) 240 Zrinka Ljutic (Croazia) 234 Lena Duerr (Germania) 190 Paula Moltzan (USA) 186