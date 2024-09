video suggerito

Farsa ai Mondiali di Futsal, i video compromettenti della partita che nessuno voleva vincere La Francia affronta il 27 settembre la Thailandia negli ottavi di finale ma non s’è spento il clamore per una sconfitta “sospetta” nell’ultima sfida del girone con gli asiatici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Francia giocherà il 27 settembre gli ottavi di finale dei Mondiali di Futsal contro la Thailandia. Si disputano in Uzbekistan ma anche se dall'altra parte del mondo i video e le immagini condivise in Rete dagli utenti hanno definito "scandaloso" l'ultimo incontro della fase a gironi contro l'Iran. Perché? Tanto i transalpini quanto gli asiatici avrebbero giocato a perdere così da superare il turno in una posizione di classifica tale da finire in una parte di tabellone più comoda e meno rischiosa. Alla fine ha vinto (4-1) la selezione mediorientale, una delle più forti e candidata alla vittoria del trofeo, ma lo spettacolo offerto in campo da entrambe le nazionali ha sollevato sdegno e proteste.

La partita dello scandalo: il clamoroso errore del portiere della Francia

Il caso più clamoroso è avvenuto in occasione del vantaggio dell'Iran ai "galletti" deve essere sembrata una sorta di liberazione: una volta sotto, hanno fatto poco o nulla per recuperare prendendo la più classica imbarcata di reti. Lo strano immobilismo del portiere transalpino, che non accenna ad alcun intervento nonostante la palla gli passi a un palmo dalla gamba, ha fatto il paio con l'atteggiamento molle dei compagni di squadra: hanno permesso agli avversari di concludere a segno un'azione che non appariva certo irresistibile.

Le nuove immagini sulla gara scandalosa ai Mondiali di Futsal

Polemica finita? Niente affatto. Sia perché i media d'Oltralpe non hanno potuto fare a meno di registrare quell'approccio anomalo, sia perché sui social sono state diffuse altre sequenze che confermano come il tono di quell'incontro ufficiale fosse molto simile a un'amichevole del giovedì senza grosse pretese.

Errori tecnici, che hanno provocato falli fischiati all'avversario, scelte abbastanza bizzarre sui calci piazzati (battuti senza mai affondare il colpo), opportunità di sorprendere il rivale disinnescate da passaggi all'indietro inspiegabili e tiri sparati alle stelle hanno scandito l'andamento dell'incontro almeno fino a quando il risultato non si è sbloccato. E l'azione dell'1-0 in favore dell'Iran è diventata il simbolo di quella gara "farsa": il giocatore prende palla, fa qualche metro, non trova opposizione dinanzi a sé ma solo avversari fermi come birilli poi prende la mira e segna grazie soprattutto alla distrazione del portiere transalpino.

Gli abbinamenti di Francia e Iran negli ottavi di finale

La sconfitta contro l'Iran s'è rivelata "provvidenziale" per la Francia che, piazzatasi al secondo posto nel raggruppamento, ha beneficiato di un abbinamento in tabellone più abbordabile: il 27 settembre affronta la Thailandia e, se passa il turno, ai quarti può incrociare il Paraguay che non è irresistibile. Gli asiatici, invece, da primi nel girone F, sono stato accoppiati col Marocco negli ottavi e, se avanzano ai quarti, sono molto alte le possibilità di ritrovarsi di fronte lo spauracchio Brasile.