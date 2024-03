Fantastico Simonelli, argento nei 60 ostacoli ai Mondiali di atletica! Bronzo per la Dosso nei 60 Grandissimo risultato di Lorenzo Simonelli, che ha conquistato l’argento nei 60 ostacoli ai Mondiali indoor di atletica leggera. Poi è arrivato anche il bellissimo bronzo di Zaynab Dosso nei 60 metri piani. L’Italia chiude la seconda giornata a quota quattro medaglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Grandissima impresa di Lorenzo Simonelli, che ha vinto la medaglia d'argento nei 60 ostacoli ai Mondiali indoor di atletica leggera in corso a Glasgow. L'oro è andato all'imbattibile statunitense Grant Holloway, il bronzo al francese Just Kwaou-Mathey. Partito bene in corsia 1, il 21enne romano ha tenuto fino al traguardo, cogliendo un risultato strepitoso col record italiano di 7"43. "Non ci credo neanch'io, non so che dire", ha detto tra le lacrime dopo l'arrivo.

È la seconda medaglia d'argento per l'Italia in questa giornata, dopo quella del 19enne Mattia Furlani nel salto in lungo, arrivata in mattinata. Tutti giovani i nostri campioni, per un movimento che promette di garantire altri successi nei prossimi anni.

Simonelli si era qualificato alla finale col terzo tempo, un 7"48 che era andato molto vicino al suo record di 7"46 stabilito la scorsa settimana a Madrid. Come i veri campioni, Lorenzo ha saputo migliorarsi quando contava di più, ovvero in finale. Inarrivabile Holloway, che non perde da anni e ha stravinto con 7"29, il romano ha stampato il francese prendendosi l'argento.

Poco dopo ci ha pensato Zaynab Dosso a portare un'altra medaglia all'Italia, la quarta di questi Mondiali indoor (ieri era arrivata quella di bronzo di Fabbri nel getto del peso). La velocista azzurra si è piazzata terza nei 60 metri piani, dietro la Alfred e la Swoboda, mettendo in bacheca un bellissimo bronzo col tempo di 7"05.