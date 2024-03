Ex campione di boxe freddato davanti ad un ristorante: era già sfuggito ad una sparatoria nel 2013 Besar Nimani, puglie tedesco di origini kosovare, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato fuori da un locale in Germania. A confermare la notizia la polizia e il messaggio social del fratello Berati. Nel 2013 sfuggì ad un’altra sparatoria dove rimase solamente ferito. In carriera aveva ottenuto 26 vittorie in 27 incontri e aveva conquistato la cintura IBF pesi superwelter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo della boxe è in lutto per l'improvvisa e cruenta morte di Besar Nimani, già campione IBF e che si era ritirato nel 2019. Il pugile tedesco di origini kosovare è stato ucciso da un colpo di pistola a Bielefeld in Germania. Già in passato era stato vittima di una sparatoria, nel 2013 quando rimase solamente ferito.

L'ex campione di boxe Besar Nimani, 38 anni, è deceduto questo sabato durante una sparatoria avvenuta di fronte ad un ristorante a Bielefeld in Germania. Dalle prime ricostruzioni della polizia e delle prime testimonianze oculari si sarebbero sentiti almeno dieci spari di armi da fuoco. Nimani è rimasto coinvolto mortalmente. Le forze dell'ordine locali hanno rilasciato immediatamente una veloce nota con i primi dettagli dell'accaduto: "L'uomo deceduto a Bielefeld si trovava nella zona di Obernstrasse, vicino a Klasingstrasse, intorno alle 18:00. Uno o più uomini si sono avvicinati e hanno sparato alla vittima. L'uomo di Bielefeld, che era cittadino del Kosovo, è morto sul posto a causa delle ferite riportate. Attualmente nella città di Bielefeld è in corso un'importante operazione di polizia."

Nimani sembra essere stato vittima di un vero e proprio agguato, così come ha raccontato suo fratello Berati attraverso le pagine di Facebook: "Mio fratello Besar Nimani è stato assassinato in un'imboscata a Bielefeld, in Germania. Che Dio ci unisca a lui in paradiso. Sarò sempre orgoglioso di te, ho preso la mia anima e ho ucciso molti a tradimento, ma nessuno ti ha mai umiliato. Io ti amo".

Besar Nimani, originario del Kosovo ma di nazionalità tedesca, ha combattuto nella categoria superwelter IBF in cui si è laureato anche campione, accumulando un totale di 26 vittorie, di cui 22 per KO , in 27 incontri tra il 2011 e il 2019. Ha combattuto il suo ultimo incontro professionale nel dicembre 2019 contro il bosniaco Adnan Ziliq, che è riuscito a eliminare al secondo turno. Ha perso solo una volta, nell'aprile 2015 contro Frank Haroche.