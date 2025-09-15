sport
Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo

El Bakkali disperato: perde un oro ‘già vinto’, sbaglia tutto e Bearmish lo beffa per 7 millesimi

El Bakkali, campione negli ultimi due mondiali nei 3000 siepi, sbaglia clamorosamente nel finale, rallenta, forse perché pensava di avere l’oro in saccoccia, ma arriva secondo beffato per sette millesimi da Beamish.
A cura di Alessio Morra
Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo

La finale dei 3000 siepi ha regalato tre storie, due meravigliose e una assai dolorosa, sportivamente parlando. L'oro lo ha vinto in modo eroico Geordie Beamish, neozelandese che ha rischiato di essere eliminato nelle batterie dopo una caduta. Terzo è arrivato il diciassettenne keniano Serem, che ha vinto la medaglia dunque da minorenne. Secondo invece Soufiane El Bakkali, il grande deluso. Il marocchino, campione olimpico, e vincitore degli ultimi due Mondiali è stato battuto per 7 millesimi ed ha mostrato tutta la sua disperazione subito dopo il traguardo.

El Bakkali rallenta, Beamish lo supera e vince l'oro per 7 millesimi

Tra le cosiddette medaglie ‘previste' alla vigilia molti davano per scontata quella di Soufiane El Bakkali, che sembrava pronto a fare il tris d'oro ai Mondiali nei 3000 siepi. Talmente favorito da lasciare gli altri, i suoi avversari, a fare il ritmo. Se la rischia troppo, sicumera? Probabilmente sì. Li segue a ruota, poi accelera e si mette davanti. Probabilmente sottovaluta troppo gli avversari e a poche decine di metri dal traguardo dà proprio l'impressione di rallentare. Geordie Beamish, che ha rischiato l'eliminazione a causa di una caduta nei giorni precedenti, accelera e ne approfitta. In volata il neozelandese si impone per 7 millesimi!

L’incredulità di Beamish e la disperazione di El Bakkali. La foto è incredibile.
L’incredulità di Beamish e la disperazione di El Bakkali. La foto è incredibile.

"Questo risultato è molto difficile da accettare"

El Bakkali capisce subito cosa è successo. L'errore e il dramma sportivo. Lacrime e pugni in testa, poi si getta sulla pista disperato. Dopo due ori di fila il titolo non è più suo. Beamish raggiante: "Per me è stata una versa sorpresa, è stato incredibile. Mi sono dato una possibilità negli ultimi 200 metri". Lo sconfitto mastica amaro e nella grande delusione ha dimenticato anche il nome del suo rivale: "È molto difficile per me accettare questo risultato, ma devo farlo perché questo è lo sport. Mi sono congratulato con l'atleta neozelandese".

