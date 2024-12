video suggerito

È morto Daniele Bagnoli, storico allenatore della pallavolo italiana: è stato tra i più vincenti All'età di 71 anni è morto Daniele Bagnoli, uno degli allenatori più vincenti del volley italiano: ha vinto tutto con Modena, Treviso e Roma. Da tre anni combatteva con una malattia.

A cura di Ada Cotugno

La pallavolo italiana perde una delle sue figure storiche: si è spento all'età di 71 anni Daniele Bagnoli, allenatore di grandissimo spessore che ha lasciato un segno nel volley italiano. Nella sua carriera ha guidato grandi squadre, legando il suo nome a piazze come Modena, Roma e Treviso con cui ha vinto in totale 8 scudetto, record condiviso con Franco Anderlini. Da tre anni combatteva con la sua malattia.

Bagnoli è stato uno degli allenatori italiani più vincenti in assoluto e ha trionfato praticamente in ogni competizione. Dal 1993 al 1997 ha vinto tutto con il Modena (addirittura due Coppe dei Campioni e una Supercoppa Europea), ma poi si è superato con il Treviso portando a casa 6 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni e una Supercoppa europea. All'estero invece il suo nome è conosciuto soprattutto per la sua esperienza alla guida della nazionale della Russia che ha allenato dal 2009 al 2011.

Il volley azzurro saluta Bagnoli

Nato a Mantova il 25 ottobre 1953, Bagnoli è stato un nome influente nella pallavolo italiana e ha contribuito alla sua crescita e alla sua popolarità. Ha vissuto una lunghissima carriera, diventando una figura di spicco nelle piazze più importanti del campionato italiano e portando a casa 8 scudetti, un numero che ancora oggi nessuno è riuscito a uguagliare. Oltre ai suoi trionfi con i club, che lo hanno ricordato con affetto anche in questo giorno triste, l'allenatore mantovano ha fatto parte anche dello staff tecnico della Nazionale Italiana.

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per l'allenatore, a partire da quello del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi: "Apprendiamo con profonda commozione la scomparsa di Daniele, un tecnico che ha lasciato un’eredità importante alla pallavolo italiana. Con il suo lavoro, ha contribuito in modo significativo alla crescita del nostro movimento. Da parte mia e della Federazione, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia".