È morto a 35 anni Paul Bamba, aveva appena battuto il record di Tyson: lutto nel mondo della boxe È morto a 35 anni anni Paul Bamba, il pugile portoricano che aveva appena battuto il record di Mike Tyson. Bruttissimo lutto per il mondo della boxe.

A cura di Vito Lamorte

Un bruttissimo lutto ha colpito il mondo della boxe: è morto a 35 anni Paul Bamba, il pugile portoricano che sei giorni fa aveva conquistato il titolo WBA Gold nei 90 kg contro Rogerio Medina al sesto round dell’incontro che si è svolto in New Jersey. Questa vittoria aveva permesso all'atleta classe 1989 di battere il record di Mike Tyson di match vinti in un anno per KO (quattordici).

Il comunicato diffuso dalla famiglia e dal manager del pugile: "È con profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato figlio, fratello, amico e campione di boxe Paul Bamba, la cui luce e amore hanno toccato innumerevoli vite. Era un combattente feroce e sicuro di sé con un’implacabile ambizione di raggiungere il massimo. Ma più di tutto era un individuo straordinario che ha ispirato molti con la sua determinazione. Siamo devastati dalla sua morte e chiediamo gentilmente privacy e comprensione in questo momento difficile mentre affrontiamo collettivamente il nostro dolore".

Non sono state chiarite le cause del decesso dopo il ritrovamento del corpo senza vita del pugile.

Paul Bamba ha vinto tutti i suoi 14 incontri nel 2024 per KO, culminando con la vittoria del titolo mondiale contro Medina nel New Jersey. Dopo il trionfo della scorsa settimana, il boxeur ha scritto sul suo profilo di Instagram: "Quest'anno mi sono prefissato un obiettivo. Ci sono riuscito. Non è stato facile, ci sono stati molti ostacoli che mi sono adattato a superare e ho continuato sul percorso che avevamo tracciato nonostante le circostanze attenuanti. Se hai quello che alcuni potrebbero definire un obiettivo stravagante, vai a inseguirlo. Chiunque pensi che non sia coraggioso quanto te, dimostra alla gente che si sbaglia".

Nel corso della sua carriera Paul Bamba ha ottenuto 19 vittorie in 22 incontri, 18 delle quali per KO. Quella del pugile portoricano è una storia molto particolare, visto che grazie alla boxe è riuscito a rifarsi una vita dopo aver passato un periodo da senzatetto.