Duplantis stravolto in TV racconta cosa ha fatto dopo l’oro ai Mondiali: “Mi sento abbastanza di m…”

Armand Duplantis è abituato ormai a vincere e a collezionare record del mondo. L'ultimo è arrivato a Tokyo in occasione dei Mondiali di atletica, ed è stato celebrato alla grande dal campione di salto con l’asta. "Mondo" si è lasciato andare a festeggiamenti sfrenati, come certificato dal suo “stravolgimento” davanti alle telecamere in occasione di un'intervista. Duplantis ha ammesso di non sentirsi benissimo dopo i bagordi in compagnia di amici e familiari.

Duplantis provato dai festeggiamenti per il record del mondo di atletica

Un copione che si ripete per lo svedese, che già dopo le Olimpiadi di Parigi si era mostrato molto provato all'indomani del successo. Notte di fuoco sotto la Tour Eiffel per celebrare il trionfo e difficoltà evidenti poi in TV con la necessità di mostrarsi sobrio. Ed ecco il replay di quelle scene anche in Giappone. Dopo l'ennesimo record del mondo e il titolo iridato, Armand ha dichiarato a Expressen: "Non mi sento tanto bene (ridendo, ndr). Anzi, mi sento abbastanza di me..a anche adesso. Ho dormito abbastanza bene, almeno quello".

Se tornasse indietro, il saltatore rifarebbe tutto, visto che è giusto celebrare il titolo dopo tanti sacrifici fatti: "Mi sento un po' meglio di prima, ma nemmeno troppo bene. Sono piuttosto stanco e forse dovrei dormire ancora, ma è così che va quando si fa qualcosa di grande. Bisogna festeggiare un po’ e stare con i propri cari".

Cosa ha fatto Duplantis dopo l'oro ai Mondiali di Tokyo

Ma cosa ha fatto nello specifico Mondo per ridursi in questo modo? Non è entrato nei dettagli delle celebrazioni, ma ha confermato i bagordi: "Sì, è stata solo una festa, con tanta energia che bisognava sfogare. Era l’ultima gara dell’anno, quindi ci voleva un po’ di azione in qualche modo. Non importa se è un Mondiale o qualsiasi altra cosa, quando è l’ultima gara bisogna lasciarsi andare un po’, e noi l’abbiamo fatto. Penso che serva farlo, bisogna approfittarne. Quando fai qualcosa di grande, come abbiamo fatto ieri… bisogna festeggiare, altrimenti sarebbe stato un po’ noioso. Dormire ogni sera, poi stare a letto, mangiare ramen noodles e dormire di nuovo, anche se ora mi sento abbastanza di me..a".