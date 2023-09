Duplantis stratosferico, ancora un record del mondo nel salto con l’asta: “Ho il caos in testa” Armand “Mondo” Duplantis in Diamond League ha fatto registrare l’ennesimo record del mondo di salto in alto. Eccezionale il rendimento dell’atleta svedese.

A cura di Marco Beltrami

Il mondo dello sport ai piedi di "Mondo". Armand Duplantis ha riscritto ancora una volta la storia dell'atletica facendo registrare un nuovo record del mondo nel salto con l'asta. Nell'appuntamento della Diamond League di Eugene, il fenomeno svedese ha saltato la bellezza di 6 metri e 23 migliorando di un centimetro, quello che era il precedente primato del mondo indoor che sempre lui aveva fatto segnare lo scorso 25 febbraio a Clermont-Ferrand.

Non ha ancora 24 anni Armand Duplantis ma può vantare la bellezza di 7 record del mondo nel salto con l'asta. Basta questo per permettergli di rientrare tra gli atleti più forti di sempre. L'ultima prodezza è arrivata negli stati uniti, dopo 15 tentativi complessivi falliti. Questa sera però "Mondo" al primo salto ha fatto centro superando dunque i 6.23: l'asticella ha tremato ma alla fine è rimasta al suo posto, con Duplantis che si è subito reso conto dell'impresa scatenandosi nei festeggiamenti.

Il suo eccezionale palmares con la medaglia d’oro olimpica, i 3 Mondiali, i 3 Europei si arricchisce di un nuovo trionfo proprio nell'ultima gara della stagione. E pensare che Duplantis non pensava stasera di avere molte chance. Ai microfoni di SVT infatti il campione ha dichiarato: "A dire il vero, non mi sembrava nemmeno di avere una speranza particolare. Il vento non era ottimale, quindi non potevo portare la mia canna più rigida. Sapevo che sarei stato vicino alla barra, ma alla fine ci sono riuscito".

Una gioia incontenibile per Duplantis, che si è scatenato nei festeggiamenti: "Prima avevo solo una buona fiducia in me stesso. Mi sentivo come se avessi avuto un'altra bella gara nel mio corpo, ma forse non molto di più. Sono stato vicino a 6.23 per tutta la stagione outdoor, quindi ottenerlo all'ultima gara è fantastico. In questo momento c'è solo il caos nel mio cervello". Con chi celebrare il risultato? Con gli affetti più cari: "Sono così felice che quasi tutta la mia famiglia sia qui e abbia potuto vederlo. I miei due fratelli (Andreas e Antoine) e mamma e papà. Mi è mancata solo Desiré, ma non mi posso lamentarmi. I miei fratelli sono una grande ragione per cui sono dove sono oggi ed è stata la prima volta che abbiamo sperimentato un record mondiale insieme, quindi stasera festeggeremo".