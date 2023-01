Due cavalli si ribellano durante la corsa: fuga sulla spiaggia, poi liberi per la città Scene mai viste durante la Magic Millions beach race, corsa di galoppo che si svolge in Australia in una cornice unica al mondo. Due cavalli hanno intravisto la libertà quando i loro fantini sono caduti: a quel punto sono fuggiti sulla spiaggia e poi via per le strade cittadine in mezzo al traffico.

A cura di Paolo Fiorenza

La corsa di cavalli al galoppo che ogni anno si svolge in Australia – nella cornice meravigliosa di Surfers Paradise, sobborgo della Gold Coast – è una delle gare più iconiche al mondo: i quadrupedi corrono sulla spiaggia a pochi centimetri dal mare, anzi spesso finiscono per galoppare in acqua, arrivando a sfiorare i bagnanti assiepati per assistere alla gara. È la Magic Millions beach race, appuntamento attesissimo che regala sempre uno spettacolo impareggiabile.

Stavolta c'è stato anche un clamoroso fuori programma, immortalato in alcuni video che sono diventati immediatamente virali. Due fantini sono stati infatti sbalzati dai loro cavalli verso la fine della corsa: la conseguenza è stata che gli equini, appena hanno capito che la libertà era a portata di zampa, sono risaliti lungo la spiaggia, spostandosi poi per le strade cittadine.

La fuga è andata avanti in direzione della trafficata Gold Coast Highway e ha visto i due cavalli scorrazzare per le vie di Surfers Paradise per una ventina di minuti, tra gli occhi increduli di passanti e automobilisti.

Alla fine alcuni addetti di Magic Millions sono riusciti a catturare i cavalli e a metterli su un carro trainato a sua volta da cavalli. Un portavoce dell'evento ha detto che fantini e animali non sono rimasti feriti, così come non si segnalano danni a cose o persone. Il sindaco di Gold Coast, Donna Gates, ha detto di essere felice che i cavalli siano stati messi in salvo senza incidenti: "Sono stati catturati rapidamente, nessuno è rimasto ferito e sono tornati al loro posto".

Del resto chi è che non coglierebbe un'opportunità del genere? Sole, mare e il vento della libertà nella criniera. Ai due cavalli non è parso vero che fosse così facile lasciarsi per un po' alle spalle la routine fatta di stalle, allenamenti, trasferimenti in van e corse all'ultima galoppata. Senza più i loro fantini sulla groppa hanno deciso che era arrivato il momento di andare assieme alla scoperta del mondo, perché certe cose è meglio farle in compagnia: c'è più gusto ed è anche più difficile essere acchiappati.

Ed infatti c'è voluta l'azione di una decina di persone – dopo che i due equini avevano percorso circa 10 chilometri lungo la Gold Coast Highway – per riuscire a fermarne la fuga. Sicuramente la corsa di quest'anno sulla spiaggia di Surfers Paradise resterà indimenticabile.