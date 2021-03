Luna Rossa torna a sfidare Team New Zealand nell'America's Cup martedì 16 marzo. Quinto giorno di regate nel calendario del trofeo più antico della storia, nelle acque di Auckland. Il challenger italiano sta tenendo testa al defender, campione in carica, e le Gare 9 e 10 in programma possono sono preziose ai fini della classifica finale. L'America's Cup riparte nelle acque del Golfo di Hauraki dal risultato di 5-3 per i padroni con Luna Rossa che ora ha bisogno di una grandissima impresa per superare il Team New Zealand. Quella che potrebbe essere la terzultima giornata di regate potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo, con la prima sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand in programma alle ore 4 italiane. Ecco tutte le info necessarie per vedere i match race sia in diretta TV e streaming sui canali di Rai e di Sky, sia in replica con gli orari indicati nei rispettivi palinsesti quotidiani.

Luna Rossa oggi, dove vedere in diretta TV la Gara 9 e 10 contro New Zealand

Le Gare 9 e 10 di America's Cup che potrebbero essere decisive per la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand, saranno trasmesse in diretta TV in chiaro sulla Rai. Le due regate, in programma nelle acque di Auckland, saranno visibili per tutti e senza pagare alcun costo aggiuntivo, su Rai 2 con la telecronaca di Giulio Guazzini. Gli abbonati Sky invece potranno vedere le sue regate in programma oggi anche sull'emittente satellitare, e sul canale dedicato 205, con il commento di Guido Meda. Il doppio confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand sarà visibile anche in diretta streaming, sfruttando una buona connessione a internet. Anche in questo caso l'America's Cup si potrà seguire in chiaro su dispositivi portatili e computer grazie piattaforma Rai Play (collegandosi alla pagina riservata). Gli abbonati Sky potranno invece sfruttare l'app di Sky Go.

America's Cup, Luna Rossa – New Zeland: orario della gara e canale per la replica

Le 12 ore di differenza di fuso orario tra Nuova Zelanda e il nostro Paese comportano che le regate tra Luna Rossa e Team New Zealand per l'America's Cup vengano trasmesse a partire dalle 4 del mattino in Italia, (quando nel golfo di Hauraki, campo di regata, sono le 16). Chi non potrà seguire la Gara 9 e la Gara 10 in diretta potrà sfruttare le repliche in programma sia sulla Rai che su Sky. Per quanto riguarda le repliche dell'America's Cup in chiaro sulla Rai, appuntamento alle 8.10. Sky invece le trasmetterà sul canale 205, in altre fasce (6.30, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00). Per quanto riguarda invece contenuti, highlights e curiosità, si potrà accedere al canale Youtube ufficiale della competizione, in streaming, su Smart Tv, dispositivi portatili e computer.

Cosa è successo finora e le date delle prossime gare

La sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand è stata molto equilibrata fino a sabato. Lunedì c'è stato il break dei campioni in carica che si sono portati sul 5-3. I tre successi italiani rappresentano un risultato eccezionale in quanto nessuna imbarcazione sfidante nello storico trofeo velico era riuscita a portarsi in vantaggio e a conquistare tre punti nella competizione che mette in palio la Coppa delle 100 ghinee. Appuntamento a martedì mattina (ore 4 italiane) per le Gare 9 e 10. Ecco il calendario delle prossime regate:

Martedì 16 Marzo

Gara 9: ore 4.00

Gara 10: a seguire

Mercoledì 17 marzo

Eventuale Gara 11: ore 4.00

Eventuale Gara 12: a seguire

Giovedì 18 marzo

Eventuale Gara 13: ore 4.00