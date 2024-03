Dopo l’orribile infortunio ai mondiali di atletica, Margot Chevrier costretta a due operazioni Dopo le scioccanti immagini che hanno mostrato la frattura scomposta di Margot Chevrier dopo il salto con l’asta ai Mondiali di Glasgow, l’atleta francese ha rassicurato tutti: uscita con il supporto dell’ossigeno dall’Arena ora sta bene, sottoposta a due consecutivi interventi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Un orribile infortunio ai Mondiali di atletica di Glasgow, dove si sta completando la rassegna iridata indoor, quando sulla pedana del salto in alto si è presentata Margot Chevrier: la francese è stata vittima di una brutta botta alla caviglia che si è fratturata in modo scomposto lasciando l'atleta urlante sull'enorme materasso. Per trasportarla in ospedale sono serviti i soccorsi sul posto, l'intervento della barella e soprattutto l'ossigeno. Poi, la decisione: doppia operazione chirurgica nel giro di poche ore per cercare in ogni modo di ridurre al minimo i tempi di recupero.

A distanza di poche ore dall'incidente Cevrier ha voluto rassicurare tutti i propri tifosi dai propri canali social, mostrando le condizioni della caviglia martoriata e dopo il primo dei due interventi necessari per ricomporre la frattura. Sorridente, anche se sofferente, la campionessa francese si è mostrata tranquilla dopo la paura iniziale e le immagini scioccanti che sono andate in diretta dall'arena di Glasgow.

Le "storie" del giorno dopo di Margot Chevrier: due operazioni consecutive necessarie per ricomporre la frattura esposta

Sono stati momenti di angoscia e incertezza per le sorti di Chevrier all'Emirates Arena di Glasgow, quando la francese ha subito una terribile caduta nella gara di salto con l'asta, mentre cercava di superare l'asticella all'altezza di 4.65 metri. Con evidenti gesti di dolore, l'atleta ha richiamato l'attenzione e anche le immagini impietose hanno mostrato il piede completamente girato rispetto alla caviglia in una posizione del tutto innaturale.

I medici prontamente intervenuti in pedana le hanno subito immobilizzato la caviglia sinistra, sulla quale ha riportato una frattura scomposta che l'ha costretta a sottoporsi ad un primo immediato intervento chirurgico, poi ripetuto una seconda volta. Per essere trasportata in urgenza in ospedale, Chevrier ha dovuto prima però ricevere anche il supporto dell'ossigeno lasciando in ansia spettatori e appassionati. Poi, issata sulla barella, la paura è svanita vedendo la campionessa francese cosciente e presente mentre lasciava l'Arena in barella tra gli applausi dei presenti.