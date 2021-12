Doping e corruzione dietro la decisione del Cio di escludere boxe, pesi e pentathlon dalle Olimpiadi L’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna ha deciso che nelle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles potrebbero non esserci tre storiche discipline olimpiche. Le Federazioni hanno due anni di tempo per far cambiare parere al Cio.

A cura di Alessio Pediglieri

Thomas Bach, presidente Cio dal 10 settembre 2013

Non lo ha detto mai in modo esplicito, Thomas Bach, presidente del Cio, quando ha annunciato la reale ipotesi di non vedere più tra gli sport olimpici discipline storiche, come il pugilato, il sollevamento pesi o il pentahtlon a partire dall'edizione 2028, che si svolgerà in America a Los Angeles. Eppure, il motivo principale di questa scelta si cela sul crollo morale e gestionale che ha coinvolto queste discipline che non rispecchierebbero più lo spirito di Pierre de Cubertin. Un controsenso oltre che un cortocircuito, visto che proprio il barone francese fu uno degli ideatori proprio del pentathlon moderno.

La decisione di escludere alcune precise discipline dal panorama olimpico è stata assunta dall’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, che ha pubblicato la lista delle 28 federazioni coinvolte nei Giochi dell'edizione 2028. Dove ci sono delle novità su alcuni sport ‘moderni' come il surf, l'arrampicata e lo skateboard, che a Tokyo hanno debuttato lasciando entusiasti gli organizzatori a tal punto da reinserirli in maniera stabile. Ma più che le "sorprese" a destare stupore è stata la scelta di cancellare sport storici.

Lo skateboard, una delle nuove discipline che ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo riscuotendo grande successo

Tra le discipline che rischiano di scomparire dai cinque cerchi c'è il pugilato. In merito, Bach ha puntato il dito indice su un mondo che non rispecchia più lo spirito sportivo: "L’Aiba deve dimostrare di aver recepito le preoccupazioni sulla sua governance, sulla trasparenza finanziaria e sull’integrità degli arbitri e delle giurie" ha detto, riferendosi alla Federazione di pugilato con un giro di parole chiaramente riferibile a un mondo coinvolto in pratiche non ortodosse. E ce n'è anche per il sollevamento pesi, per il quale Bach riserva un pensiero ancora più esplicito: "La Iwf deve dimostrare un effettivo cambiamento culturale, dando una svolta storica all’incidenza del doping in questo sport".

Poi, il turno per il pentathlon che era già finito sotto la lente di ingrandimento a Tokyo per maltrattamenti ad un cavallo: "Occorrerà rimpiazzare le gare con con i cavalli" ha così evidenziato Bach "e bisognerà rivedere il format, tagliare i costi e aumentare l’appeal". Insomma, un restiling totale, integrale che prevede anche l'epurazione di queste storiche discipline finché non ci sarà una chiara battaglia contro doping e corruzione, da vincere. Entro i prossimi due anni.