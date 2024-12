video suggerito

Diego Aguilar si scontra con il palo, poi la traversa gli cade in testa: infortunio assurdo nel rugby Il giocatore di rugby a 7 Diego Aguilar ha subìto un serio infortunio alla testa durante il match tra Messico e Bermuda: gioco interrotto per 10 minuti e sette punti di sutura sul cranio. La dinamica dell'infortunio è assurda: Aguilar prima si scontra con il palo, poi la traversa gli cade in testa.

A cura di Paolo Fiorenza

L'infortunio più assurdo mai visto in un match di rugby è andato in scena domenica scorsa durante la partita tra Messico e Bermuda, quando Diego Aguilar – che era lanciato verso l'area di meta avversaria – è riuscito a mettere a segno la marcatura, ma ad un prezzo molto alto: un infortunio tanto serio quanto assurdo, visto che il giocatore si è prima scontrato con il palo della porta, poi gli è caduta in testa la traversa, procurandogli una grossa ferita, che ha richiesto ben sette punti di sutura.

L'infortunio assurdo del messicano Diego Aguilar: la traversa gli apre il cranio

L'incredibile incidente è avvenuto nel corso della sfida tra Messico e Bermuda giocatasi a Trinidad e valida per il Rugby Americas North Sevens Tournament del 2024, una competizione di rugby a 7. Con il punteggio ancora in parità sullo 0-0, il messicano Diego Aguilar si è involato dalla sua metà campo verso l'area di meta di Bermuda: il giocatore sembrava poter segnare indisturbato, ma un avversario gli si è messo alle calcagna, riuscendo a contrastarlo proprio poco prima della linea.

Il contrasto ha spinto Aguilar a sbattere contro il palo in alluminio della porta, poi nel girarsi il messicano è riuscito a schiacciare l'ovale a terra, segnando la prima meta per la sua squadra. Ma nel frattempo l'intera porta è collassata a causa del contatto del giocatore col palo, spostando e facendo cadere la traversa, che ha colpito proprio sulla testa lo sfortunato giocatore. Una sequenza di eventi quasi comica, se non fosse che da quel momento in campo si sono vissuti momenti drammatici: sul capo di Aguilar si è creata una spaccatura, il gioco è stato interrotto per 10 minuti per prestargli cure mediche.

Sette punti di sutura sulla testa di Aguilar: l'immagine è molto cruda

Dopo la partita, il fisioterapista Dwain McGuinness ha pubblicato il video dell'azione, scrivendo su X: "L'infortunio più pazzesco che abbia mai visto in tutti gli anni in cui ho fatto fisioterapia a bordo campo". Impressionante l'immagine post gara – postata da Aguilar su Instagram – della lunga sutura sul cranio del rugbista messicano, che dimostra la severità dell'infortunio, di cui resterà traccia a vita.

Per la cronaca, il Messico ha vinto la partita con Bermuda col punteggio di 14-0, piazzandosi primo nel suo girone, ma finendo quarto nella classifica finale. Il Canada ha vinto il torneo di rugby a 7, battendo Trinidad e Tobago in finale per 38-0, mentre la Giamaica si è classificata terza.