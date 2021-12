Conor McGregor regala una Lamborghini al figlio di 4 anni: deve abituarsi fin da piccolo Conor McGregor non è solo un brutale lottatore di MMA o il bullo che ha picchiato Francesco Facchinetti in una notte romana, ma anche un tenero papà: il piccolo Conor Jack Jr ha avuto una bella sorpresa sotto l’albero di Natale.

A cura di Paolo Fiorenza

Conor McGregor conta i giorni per tornare nell'ottagono dopo il bruttissimo infortunio subìto nell'ultimo combattimento contro Dustin Poirier del luglio scorso, la frattura della caviglia sinistra. Gli allenamenti di cui l'irlandese dà conto su Instagram lo hanno portato a mettere su tanti chili di muscoli, al punto da alimentare più di un sospetto. Lui non se ne cura e dai propri social continua a martellare il boss della UFC Dana White – con cui c'è un asse personale molto forte – per dargli al più presto una possibilità di giocarsi il titolo della più famosa organizzazione di MMA.

Tra un insulto e una minaccia ai suoi avversari, tra un tweet razzista (che poi cancella sempre) e un delirio di onnipotenza, il 33enne lottatore di Dublino ha anche un lato tenero del suo carattere, che si palesa quando dona migliaia di euro a un collega rimasto paralizzato oppure si comporta da tenero papà che vuole solo il meglio per i suoi figli. McGregor ha tre bambini, avuti da sua moglie Dee Devlin: Conor Jack Jr di 4 anni, Croia di 2 e Rian, nato quest'anno e che è stato battezzato a Roma durante il recente viaggio nella capitale in cui l'irlandese ha sferrato un immotivato e selvaggio cazzotto in faccia a Francesco Facchinetti.

McGregor ha documentato in una storia su Instagram il regalo fatto al figlio primogenito per Natale: una mini Lamborghini Sian elettrica. Del resto la sua passione per il marchio italiano di automobili è cosa nota e ne fa sfoggio anche sui social, immortalandosi seduto nella vettura che possiede. Inoltre ha anche uno yacht Lamborghini. Conor vuole che i suoi figli imparino fin da piccoli ad apprezzare le cose belle che piacciono a papà: non è mai troppo presto per iniziare la propria collezione di auto di lusso dopo essere stati ospiti in quelle del proprio genitore.

Ecco dunque una piccola – ma neanche tanto – Lamborghini Sian messa sotto l'albero di Natale per Conor Jr. Una riproduzione in scala del primo modello ibrido prodotto dall'azienda bolognese nel 2019, una belva dotata di un motore V12 aspirato che sprigiona 774 cavalli di potenza, a cui va aggiunto un motore elettrico da 48 volt, che porta con sé altri 34 cavalli, dando al Sian un totale di 808 cavalli. La vettura giocattolo invece è soltanto elettrica e provvista di quattro motori da 25W. Ha un radiocomando per i genitori, avvio graduale, indicatore di alimentazione, cintura di sicurezza e retromarcia. È inoltre dotata di cerchi in (finta) lega dorati e ha anche la connettività USB e Bluetooth, in modo da poter andare in giro ascoltando la propria musica preferita.

La Lamborghini Sian per i ‘grandi' – prodotta in un numero limitato di esemplari – costa oltre 3 milioni di euro, quella giocattolo circa 250 euro. Anche il figlio più piccolo di McGregor, Rian che ha 7 mesi, ha ricevuto qualcosa a tema automobilistico per Natale. Ma vista la sua età nel suo caso è solo un girello che sembra una macchina da corsa. Tempo qualche anno e anche lui si abituerà a stare seduto in una Lamborghini…