Conegliano nella storia, vince per la quarta volta di fila lo scudetto: decisiva Paola Egonu Conegliano batte 3-2 Monza e vince il Campionato di Serie A1 di Pallavolo Femminile. Nel tie-break Paola Egonu ha realizzato ben 8 punti (su 15). Quarto titolo di fila.

A cura di Alessio Morra

Conegliano vince 3 set a 2 in casa del Monza e mette fine alle finali playoff. Ancora una volta Conegliano è campione d'Italia. La squadra veneta si conferma la più forte d'Italia e festeggia anche grazie a Paola Egonu, ancora una volta decisiva.

Sono letteralmente quasi imbattibili le venete che hanno vinto a Monza il quarto titolo consecutivo. La Imoco ha battuto Monza nella finale scudetto e porta a casa il quarto titolo consecutivo. Le ragazze di Santarelli riscrivono la storia di questo sport al termine di un incontro ricco di emozioni, che è stato deciso nel finale da Paola Egonu, la miglior giocatrice italiana nonché migliore dell'Italia agli ultimi Europei. Complimenti anche al Monza, battuto solo per 3-2 in gara 4.

La Imoco Volley ha segnato un altro record e soprattutto in questi quattro anni ha monopolizzato a livello di successi la pallavolo femminile. Conegliano conduceva 2-1 e sapeva che vincendo oggi avrebbe conquiostato il titolo. Le venete partono fortissimo e vincono il primo set. Monza risponde colpo su colpo: è un set pari, poi altro set per Conegliano, Monza risponde ancora e si va al tie-break. Nel quinto set è Paola Egonu a fare la differenza. I punti complessivi sono ben 37 per lei, addirittura otto sui quindici conquistati nel quinto set. (25-20, 23-25, 25-21, 21-25, 15-8).

Dopo la partita Paola Egonu, che dovrebbe lasciare Conegliano a fine stagione, a Sky ha parlato dell'ennesimo successo: "Stupendo giocare in un palazzetto così bello, grazie ai tifosi di Monza e soprattutto dei nostri di Conegliano. Non eravamo sicuri di vincere, pensavamo di poter vincere, Santarelli (l'allenatore ndr.) ci ha dato la carica. Mi sono ripromessa di non piangere finora, ora devo festeggiare lo scudetto e poi c'è la finale di Champions League".