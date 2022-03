Colpi di pistola dopo una rissa: assassinato Aramburu, tragedia in Francia Il mondo dello sport è sotto shock per la morte di Federico Martin Aramburu in tragiche circostanze. Fatali i colpi di pistola esplosi dopo una rissa in un locale.

A cura di Marco Beltrami

Una tragedia ha scosso il mondo dello sport è in particolare del rugby. È morto a 42 anni Federico Martin Aramburu grande gloria della palla ovale, ex ex giocatore della nazionale argentina con cui ha conquistato il terzo posto ai Mondiali del 2007. Il classe 1980 di La Plata è stato assassinato in Francia dopo una rissa avvenuta in un locale notturno. Fatali una serie di colpi di arma da fuoco.

Non c'è stato niente da fare per Federico Martin Aramburu. Inutili i soccorsi per l'ex giocatore di rugby che ha rimediato ferite gravissime, rivelatasi mortale. Secondo le ricostruzioni, tutto è avvenuto intorno alle 6.15 di mattina, a Parigi nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés in centro. Due gruppi di individui sono passati dalle parole ai fatti dopo un alterco in un locale in Boulevard Saint-Germain. Ne è nata una rissa, che ha costretto i buttafuori ad usare le maniere forti. La situazione è apparentemente tornata alla normalità, ma poco dopo, uno dei due gruppi si è ripresentato a bordo di alcune auto. Da una di queste sono stati esplosi dei colpi di pistola.

Aramburu ha avuto la peggio, centrato da più colpi. Subito è stata aperta un'inchiesta per omicidio dalla procura di Parigi, che ha già iniziato a sfruttare le testimonianze di diverse persone presenti in zona. Saranno analizzate anche le immagini della videosorveglianza con l'obiettivo di ricostruire l'accaduto. Sono ancora latitanti i protagonisti della sparatoria.

Una lunga carriera sul campo per Aramburu che ha militato prima in patria, per poi spostarsi in Francia dove ha vestito le maglie di Biarritz, Perpignano e Dax. All’attivo anche un’esperienza a Glasgow prima del ritorno in Argentina con la sua popolarità legata anche alla lunga militanza in nazionale. Diventato dopo la conclusione della sua avventura professionistica, presidente del Biarritz, ha intrapreso una carriera imprenditoriale come dirigente di un'organizzazione di viaggi e turismo da e verso il Sudamerica. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore dal mondo del rugby per l'ex tre quarti centro.