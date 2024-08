video suggerito

Chi è Zaynab Dosso, l’atleta azzurra da record nei 100 metri alle Olimpiadi 2024 di Parigi Arrivata in Italia a 10 anni, oggi Zaynab Dosso è la nostra velocista di punta e può portare per la prima volta un’italiana in una finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Jvan Sica

Zaynab Dosso è l’atleta che agli Europei di Roma ha ritoccato il record italiano dei 100 metri piani, portandolo a 11’’01, a un solo passo dalla soglia anche psicologica dei 10 secondi. USA, Jamaica, Regno Unito, nazioni caraibiche e… Italia. Chi mai poteva immaginare fino a tre anni fa che avremmo potuto sfidare i grandi colossi della velocità mondiale con Jacobs, Tortu, Ali e Desalu. Ma non siamo forti solo nel settore maschile, e anche Dosso può dire la sua in sede olimpica.

Zaynab Dosso è nata a Man, in Costa d’Avorio e cresciuta in Africa fino ai dieci anni, quando si è trasferita a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, per raggiungere i genitori trasferitisi in Italia già dal 2002. È diventata cittadina italiana solo nel 2016, appena in tempo per partecipare agli Europei under 18 di Tbilisi, piazzandosi quarta sui 100 metri. Ha iniziato ad affermarsi nella velocità negli stessi anni in cui anche Marcell Jacobs lentamente abbandonava il salto in lungo, arrivando a essere così insieme alla prossima Olimpiade come le frecce azzurre più veloci della nostra squadra. Agli Europei di Atletica a Roma si è aggiudicata la medaglia di bronzo nei 100 metri femminili.

Chi è Zaynab Dosso, l’atleta italiana più veloce nei 100 metri

La storia personale di Zaynab Dosso parla per lei e nelle interviste Zaynab tende sempre a ricordarla per sottolineare quante persone le sono state vicine negli anni e quanti sacrifici ha dovuto fare per arrivare a questo livello. Partendo dalla Costa d’Avorio a soli dieci anni, raggiunge i genitori in Italia e oggi è la detentrice del record italiano sui 60 metri indoor, i 100 metri e con la 4×100.

Per gli amici di Rubiera però resta semplicemente “Za”, due lettere che in un certo senso nascondono il senso della velocità, caratteristica che Zaynab ha sempre avuto in tutto quello che ha fatto fino a oggi.

I record personali di Zaynab Dosso

Il vero momento di svolta della sua carriera si è avuto nel 2019 quando ha vinto per la prima volta i campionati italiani nei 100 metri, con uno step successivo molto importante datato novembre 2021, momento in cui ha iniziato a essere allenata da Giorgio Frinolli.

Nel febbraio 2022 il primo record italiano sui 60 metri piani, con un 7’’16 che andava cancellare il record di Maria Masullo del 1983. Ai Mondiali del 2022 si è fermata in semifinale nei 100 metri, mentre agli Europei di Monaco di Baviera dello stesso anno è riuscita a raggiungere la finale piazzandosi settima, ma arrivando a uno storico bronzo nella 4×100 insieme a Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.

Nel 2023 prima eguaglia il primato di Emanuela Levorato sui 100 metri, poi nel 2024 migliora per tre volte di seguito il record italiano dei 60 metri indoor, portandolo a 7’’02 e infine quello dei 100 metri a Savona, portandolo a 11’’02.

Zaynab Dosso a Parigi 2024 per abbattere il muro degli 11”

Siamo all’oggi e, ancora meglio, al domani. Il limite degli 11 secondi è davvero a un passo, basta davvero pochissimo. Riuscire ad arrivare a Parigi con un sub-10 costantemente nella faretra può voler dire tante cose. Prima di tutto entrare nella storia dell’atletica leggera italiana, abbattendo un limite fino a poco fa impensabile per una velocista italiana, ma soprattutto può voler dire finale olimpica, un risultato clamorosa per Zaynab e tutto il nostro movimento.