Cedric McMillan morto a 44 anni: il bodybuilder stroncato da un infarto sul tapis roulant Body-building in lutto per la morte di Cedric McMillan a soli 44anni. Le cause del decesso potrebbero essere legate alle conseguenze del Covid che lo aveva colpito nel 2021.

A cura di Marco Beltrami

Shock nel mondo del body building. È morto a soli 44anni, il popolare Cedric McMillan, bodybuilder professionista molto conosciuto grazie ai suoi successi, condivisi anche sui suoi seguitissimi profili social. Le cause del decesso non sono state ancora confermate, ma diverse fonti hanno rivelato a Generation Iron che il il vincitore dell'Arnold Classic 2017 sarebbe deceduto per le conseguenze di un infarto accusato durante un allenamento sul tapis roulant. Una tragedia che ha scosso tutto l'ambiente, con la notizia che è stata resa di dominio pubblico dai suoi sponsor.

"The One", questo il soprannome di McMillan considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori bodybuilder al mondo. Nato nel 1977 è cresciuto seguendo le orme del suo idolo Arnold Schwarzenegger. Sin da piccolo, grazie alla mamma che gli ha comprato un set di pesi, questo ragazzo ha coltivato la sua passione per i muscoli, arruolandosi poi nell'esercito degli Stati Uniti, e diventando poi dopo il liceo sergente maggiore e istruttore. Tante le vittorie prestigiose dall'Orlando Show of Champions al New York Pro 2012, fino all'Arnold Classic 2017 quando ha potuto posare simpaticamente proprio con il suo modello Schwarzenegger.

Purtroppo la sua vita è cambiata nel 2021 quando ha dovuto fare i conti con gravi problemi respiratori, conseguenza del Covid 19. McMillan infatti è stato a lungo ricoverato in ospedale per una brutta polmonite, lottando anche tra la vita e la morte. Infatti in uno dei suoi video ha parlato addirittura di un'esperienza di pre-morte, con le conseguenze che si sono fatte sentire anche nei mesi successivi: "Sono testardo, se mangio questo cibo, ne vomito almeno metà. Sono un'idiota (riferimento al parere negativo dei medici, ndr) seguo una dieta liquida. Bevo solo zuppe e frullati per aumentare di peso. Posso ancora portarli per cercare di compensare le calorie. Il mio bagno è pieno di rimedi".

Per recuperare i 13 chili persi, ha ignorato i consigli dei medici, almeno per un periodo rinunciando però poi ai concorsi. Ecco dunque che la notizia del decesso ha subito fatto pensare alle conseguenze per il Covid, e per dei problemi cardiaci, al culmine di mesi a dir poco difficili. Questo il messaggio postato sul profilo dell'Arnold Sports Festival: "Tutta la nostra famiglia all'Arnold Sports Festival ha il cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa del campione dell'Arnold Classic 2017 Cedric McMillan. Conosciuto per la sua personalità, il suo sorriso contagioso, un cuore gentile e un senso dell'umorismo amato sia dagli altri concorrenti che dai fan, Cedric ci mancherà profondamente".

"Mentre i risultati competitivi di Cedric, che includevano molteplici vittorie professionali insieme al suo titolo Arnold Classic 2017, lo hanno reso una star nel mondo del bodybuilding e del fitness, la carriera di cui era più orgoglioso sono stati i suoi oltre 20 anni di servizio disinteressato al suo paese negli Stati Uniti States Army, dove ha conseguito il grado di Sergente di Prima Classe nel luglio del 2021. Soprattutto, Cedric McMillan era un marito e un padre e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile".