Campione di MMA contro un lottatore senza gambe: incontro insensato, finisce per strangolamento

Davvero con poco senso sportivo il combattimento di MMA andato in scena a Miami, con una disparità tra i due contendenti troppo grande. Senza neanche guardare la stazza diversa dei lottatori, che finirebbero comunque in due categorie di peso differenti, salta subito all'occhio che uno dei due non ha le gambe: gli manca tutta la parte del corpo sotto la vita. Inevitabilmente il match è finito al primo round, con una vittoria per sottomissione ottenuta per strangolamento.

L'incontro impari di MMA tra Valter Walker e Zion Clark: esito inevitabile

L'incontro tra Valter Walker, un peso massimo brasiliano con un record professionistico nelle Arti Marziali Miste di 15 vittorie e una sola sconfitta, e Zion Clark, un peso gallo americano nato senza gambe per una rara malattia, era l'evento principale di Karate Combat 59, serata di sport di combattimento organizzata nell'ottagono di Miami, in Florida.

Fin dall'inizio la netta differenza di peso, ma soprattutto fisica, tra Walker e Clark ha indirizzato il match in maniera univoca. Il brasiliano l'ha tirata un po' per le lunghe, avrebbe potuto finire l'incontro prima se avesse voluto, ma il tutto si è concluso comunque dopo 2 minuti e 37 secondi del primo round.

L'inizio del combattimento è stato molto soft da parte di Walker, che poi dopo un minuto ha deciso di rompere gli indugi, riuscendo agevolmente a stringere il collo di Clark in una presa di strangolamento posteriore, finché il suo avversario non ha potuto fare altro che fare segno all'arbitro che si arrendeva.

Chi è Zion Clark, simbolo di resilienza molto famoso negli Stati Uniti

Clark è nato senza gambe a causa di una rara malattia chiamata sindrome da regressione caudale, una malformazione congenita dello sviluppo embrionale, caratterizzata da un difetto di formazione della parte inferiore del corpo. Fin da giovane si è dato alla lotta, al liceo aveva un record di 33-15, poi al college ha gareggiato per la Kent State University, sia nel wrestling che nelle corse su sedia a rotelle. Il 28enne Zion è ben presto diventato un simbolo di resilienza grazie alle sue capacità e alle vittorie nei combattimenti, debuttando nel 2022 nelle MMA professionistiche e diventando virale ovunque, con tanto di documentari e interviste su tutti i principali network statunitensi.

Massima stima per lui per avere lanciato la sfida a Valter Walker, un incontro di puro ‘grappling': ovvero una competizione di lotta corpo a corpo senza colpi, dove i due atleti si affrontano principalmente con prese, controllo posizionale, lotta a terra e soprattutto sottomissioni. E tuttavia stavolta Clark aveva di fronte qualcuno davvero troppo più avvantaggiato di lui per sperare di fare match pari. Pur con tutto l'apprezzamento per il coraggio di Clark, si poteva davvero evitare di mettere in scena uno spettacolo di questo tipo.