Calcio devastante in MMA, 5 costole rotte e polmone perforato: combattimento chiuso in 38 secondi Il match di MMA finisce in 38 secondi dopo il KO dell’avversario. Un calcio devastante non gli consente più di proseguire il combattimento. La diagnosi è spaventosa: “5 costole rotte e un polmone perforato”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il combattimento valido per la gara del Bellator 274 di MMA finisce nel peggiore dei modi. La sfida tra Chance Rencountre e Andrey Koreshkov finisce come peggio non si poteva immaginare. Il match di fatto dura soltanto 38 secondi, tanto è bastato per poter consentire al combattente russo Koreshkov di vincere mettendo al tappeto subito il suo avversario. L'americano Rencountre non ha potuto nulla contro il calcio devastante del suo avversario. Un colpo brutale che l'ha completamente steso incapace di riprendersi.

Si era subito capito che Rencountre non ce l'avrebbe fatta a continuare e infatti la conferma che le conseguenze di quel calcio sarebbero state durissime, è arrivata poco dopo. Sul suo account Instagram, Brian Butler, agente di Rencountre, ha rivelato i risultati devastanti del calcio: "Chance Rencountre ha cinque costole rotte e un polmone perforato dopo il calcio di tallone di Andrey Koreshkov". Sui social viene mostrata anche una foto della radiografia che mostra chiaramente le costole spezzate da quel tremendo colpo.

"Non è il risultato che volevamo, ma il calcio è stato buono e avrebbe fermato chiunque – ha scritto ancora il suo agente – La prossima volta faremo una sessione di allenamento più completa e torneremo più forti", ha concluso Butler. "Sono abbastanza felice di essere un uomo con cinque costole rotte, un polmone perforato e un rene ferito" scrive invece con un sarcasmo invidiabile Chance Rencountre sul suo account Instagram dopo aver subito un intervento chirurgico.

"Non nel modo in cui mi aspettavo di tornare a combattere al Bellator – ha aggiunto – ma congratulazioni a Koreshkov e un grande ringraziamento a tutto lo staff del Bellator per tutto il loro duro lavoro sia prima che dopo il combattimento. Mi sento molto meglio adesso dopo le cure". Di sicuro un combattimento che non dimenticherà facilmente e che magari spera di poter ripetere il 35enne americano sperando che questa volta non abbia nuovamente la peggio lui sul ring.