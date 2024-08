Bellandi confessa le emozioni dell’oro olimpico: “Ragazzi, credeteci. Il buio non dura per sempre” La judoka racconta le emozioni a cuore aperto dopo la grande impresa ai Giochi di Parigi: “È bellissimo vedervi tutti qui adesso. Ma ricordo anche quando ero sola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

"Non c'è buio che dura per sempre". È sufficiente questa frase semplice pronunciata da Alice Bellandi per spiegare qual è il valore della medaglia d'oro conquistata nel Judo alle Olimpiadi.

Non c'è buio se hai il coraggio di vivere pienamente i sentimenti temendo nulla, ed è stato molto bello il bacio alla fidanzata a margine della gara. "È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti?", ha detto a caldo, subito dopo aver asciugato le lacrime, a corredo di quel momento molto intimo che non ha mai nascosto. Perché avrebbe dovuto?

Non c'è buio se credi in te stessa abbastanza a tenere fisso lo sguardo sulla luce che vedi avanti a te, prima più lontana poi così vicina fino a uscire per rivedere le stelle. "È bellissimo vedervi tutti qui, adesso… – confessa con altrettanta sincerità la judoka nell'intervista a Fanpage – ma ricordo anche quando ero sola, e lo sono stata. Ecco perché ha un grande valore il percorso che mi ha portato all'oro qui a Parigi".

Non c'è buio sembra la frase che puoi leggere scartando un cioccolatino, un dolcetto della fortuna: lo tieni tra le mani, sbirci, per un attimo smetti di masticare, rifletti e il non è vero ma ci credo si fa largo dentro di te. Bellandi può dire che è tutto vero, né si tratta di letteratura a buon mercato né citazioni new age. È vita, non è mai banale. "C'è una cosa che voglio dire: ragazzi, non è soltanto scritto sui libri e sui muri ma non c'è buio che duri per sempre. Perché se ci credete ogni singolo giorno vi assicuro che tutto arriva".

Può lasciarsi andare, non ha bisogno di pizzicotti sulla guancia. Può spalancare le braccia forti che ha per prendersi tutto quanto ha meritato combattendo, sia dal punto di vista sportivo sia umano. Può sorridere di gusto. "È stata la giornata ad oggi più bella della mia vita- ha aggiunto -, la cosa che mi rende veramente felice è guardarmi indietro e vedere dov’ero". E dove è arrivata.

L'oro è un traguardo e punto di ripartenza. Una volta arrivata lassù ti godi il panorama, fino alla prossima vetta a scalare. "In quel pianto dopo aver vinto c'era tutto. La mia storia. I sacrifici. Le notti in bianco. Le emozioni. Il lavoro. La fede. Tutto. Questa medaglia ha un valore inestimabile, non si può spiegare bene davvero a parole. È arrivata così, esattamente come doveva arrivare: credendoci. Dopo Tokyo ho sognato questo momento ogni giorno, la cosa bella è che me la sono vissuta e goduta ogni istante".