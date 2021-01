Hugues Fabrice Zango ha stabilito il nuovo record mondiale di salto triplo indoor. L'atleta del Burkina Faso, 27 anni, è l'uomo "volante" che è atterrato sulla distanza di 18.07 metri dopo un balzo da leggenda. Esecuzione perfetta nello scatto, nella postura, nella scelta del tempo giusto per staccare da terra e trovare un gancio in mezzo al cielo per catapultarsi oltre ogni limite. La sequenza delle immagini è da gustare al replay, lasciando che la pellicola scorra un po' alla volta, fino a quando la terra non schizza via. Un anno fa, ai campionati del mondo di Doha, lo specialista africano si era dovuto accontentare della medaglia di bronzo. Oggi ad Aubiere (in Francia) ha cancellato per 15 centimetri il precedente primato che apparteneva al suo coach, Teddy Tamgho (17.92 metri, raggiunti nel 2011 agli Europei di Parigi-Bercy).

Primo atleta della storia a superare quella misura al coperto

Che fosse la sua giornata di grazia, il momento per giusto per entrare nella storia, lo si era intuito dal penultimo salto prima di trasformare in leggenda la sua prestazione: 17.77 metri era stata la misura registrata prima di cimentarsi nell'ultimo tentativo. Gli mancava poco, questione di centimetri e ha compiuto l'impresa. Zango è diventato il primo uomo della storia a superare i 18 metri al coperto, il primo africano a farlo in una disciplina di salto. Mentre il primato iridato all'aperto appartiene ancora all'inglese Jonathan Edwards, con la misura di 18.29.

In sette oltre la barriera dei 18 metri

L'atleta del Burkina Faso è stato il settimo a spingersi oltre la barriera dei 18 metri. Annoverando anche le gare all'aperto, prima di lui erano riusciti a superare quella misura, oltre al primatista britannico, anche gli americani Christian Taylor (18.21), Will Ckaye (18.14) e Kenny Harrison (18.09); il cubano Pedro Pablo Pichardo (18.08) e il francese Teddy Tamgho (18.04).