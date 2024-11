video suggerito

Alla mezza maratona spunta a sorpresa Tiangong: il primo robot atleta al mondo che ha sfidato gli umani L’ultima mezza maratona di Yizhuang ha riscritto la storia della corsa e dello sport: ha fatto la sua comparsa per la prima volta in assoluto, un atleta molto “particolare”. Si tratta di Tiangong, un robot dalle sembianze umane dotato di un metodo di apprendimento con rinforzo imitativo. Con tanto di pettorina, tra stupore e divertimento generali, ha tagliato il traguardo prendendosi il certificato ufficiale di partecipazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La mezza maratona tenutasi di recente a Yizhuang ha riscritto la storia dell'atletica e dello sport ingenerale, perché per la prima volta al mondo ne ha preso parte anche un atleta "speciale": un robot umanoide, con tanto di numero e pettorina, che ha corso gli ultimi tratti del percorso, interagendo con gli altri partecipanti "umani". Una prima assoluta che spalanca le porte ad una nuova era tecnologica visto che in precedenza erano stati provati unicamente robot a quattro o due ruote senza alcun tipo di tratti antropomorfi. Al robot è stato conferito il certificato consegnato anche agli altri partecipanti, che ne attesta la partecipazione ufficiale alla gara.

La mezza maratona corsa da Tiangong, il robot umanoide che corre a 10km/h

Sorpresa e meraviglia sia tra il pubblico che ha seguito la mezza maratona nella cittadina situata vicino a Pechino, dello scorso weekend, sia tra gli stessi partecipanti quando sul percorso ha fatto la sua comparsa Tiangong, la macchina dalle sembianze umane che dopo aver lasciato il parterre da dove faceva il tifo, si è messo a correre tra gli altri atleti con tanto di pettorina e un passo decisamente "importante". Tiangong inizialmente ha ha avuto il ruolo molto più semplice da "cheerleader" per poi entrare sul percorso e partecipando attivamente alla competizione, ripetendo più volte i movimenti propri della corsa, aiutando di fatto anche i partecipanti a mantenere un ritmo costante. Un ritmo basso, visto che si è solamente agli inizi di questa tecnologia, ma non del tutto perché Tiangong può sviluppare una velocità media di 10 chilometri orari, con punta massima di 12. E che gli ha permesso di , ricevendo l'attestato di certificazione al pari di tutti gli altri partecipanti.

Che cos'è Tiangong, il androide a partecipare ad un evento sportivo

Il robot Tiangong è un androide con braccia e gambe articolate, alto 1,63 metri e pesante 48 chili, progetto sviluppato dal Beijing Robotics and AI Innovation Center, due società di punta in Cina per la robotica. Tianong è completamente elettrico, è dotato di percezione visiva e di un elevato livello di forza e, in più, di un metodo di apprendimento predittivo con rinforzo imitativo. In pratica, Tiangong è dotato di strumentazione atta all'apprendimento: un progetto open source che sviluppa l'integrazione secondaria accelerando l'integrazione dei robot all'interno della vita umana. Non è la prima volta in assoluto che un robot si cimenta nella corsa, ma è la prima volta che lo fa un robot dalle sembianze totalmente umane capace di migliorarsi durante una attività come correre.