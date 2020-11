Uno splendido omaggio a Diego Armando Maradona. Gli All Blacks hanno dedicato a lui la tradizionale Haka, la danza che recitano prima di ogni match di rugby, ma prima dell'esibizione hanno deposto a terra la maglia nera che recava il suo nome e quel numero 10 entrato nella storia. Cane – il capitano – recava in un pugno la casacca, ha fatto qualche passo verso i Pumas – schierati dinanzi a sé – e l'ha srotolata, adagiandola sull'erba. Dietro di sé aveva tutta la squadra già pronta a inscenare quella ‘dichiarazione di battaglia' che questa volta aveva un valore singolare.

La tradizionale Haka dedicata a Maradona

Una scena molto suggestiva, avvenuta nel silenzio rispettoso dello stadio di Newcastle in Australia che ospita la partita di ‘Tri Nations' contro l'Argentina. Un gesto di alto valore simbolico da parte della squadra neo-zelandese che ha reso così omaggio alla memoria del più grande calciatore e sportivo di tutti i tempi.

Pablo Matera – capitano della formazione sudamericana – ha fatto un cenno con la testa e una smorfia di approvazione per ringraziare gli avversari. Dietro l'omaggio, però, c'è dell'altro che va oltre il rispetto e la commozione per la scomparsa del grande calciatore. Maradona era appassionato di rugby e spesso aveva assistito ai match dei Pumas contro gli All Blacks.

Pochi attimi per esprimere cordoglio in memoria di un campione universale, la cui scomparsa ha scatenato un'ondata emotiva di reazioni e cordoglio, poi tanto i Pumas quanto gli All Blacks hanno messo da parte i convenevoli e iniziato il match senza fare sconti o sentimentalismi di sorta. Era il miglior modo – darsi battaglia fino allo stremo delle forze – per onorare la memoria dell'ex Pibe e poi stringersi la mano in un terzo tempo nel quale è mancata (e mancher per sempre, ormai) solo ‘la mano de D10s'.