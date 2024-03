Alessia Orro è portentosa, gioca 3 giorni dopo l’infortunio alla caviglia e va in finale di Champions Alessia Orro aveva riportato un infortunio alla caviglia, lo stop diagnosticato era di tre settimane e invece incredibilmente dopo appena tre giorni è scesa in campo nella semifinale di Champions League di pallavolo femminile. Un recupero lampo e vincente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Vero Milano Volley si è qualificato per la prima volta per la finale di Champions League di pallavolo femminile. Un'autentica impresa della squadra italiana che al golden set ha eliminato il Fenerbahce a Instabul. L'incontro è stato meraviglioso e le protagoniste sono state tante, su tutte Paola Egonu che ha realizzato 35 punti e che giocherà la quinta finale di Champions in carriera. Ma una storia da raccontare ce l'ha pure Alessia Orro, che è stata una delle protagoniste ed è riuscita a giocare a tre giorni da un infortunio alla caviglia, curato dallo staff medico in modo miracoloso.

L'impresa di Milano in Champions League

La Vero Volley Milano è in finale di Champions, il 5 maggio potrebbe esserci addirittura un derby tutto italiano. Paola Egonu è stata strabiliante e giocherà la quinta finale di Champions League della sua carriera, consecutiva, e proverà a vincere il trofeo per la quarta volta con la quarta squadra diversa.

Ma la scena se l'è presa pure Alessia Orro, in partnership con lo staff medico del club milanese che è riuscita a rimetterla in sesto nell'arco di tre giorni. Infortunatasi sabato 16 marzo, Orro pareva fuori dai giochi. E invece quella distorsione alla caviglia destra è stata smaltita in modo strabiliante. Tre giorni appena per tornare a giocare.

Nel vittorioso incontro contro il Bisonte Firenze (battuto 3-1), Orro era stata costretta a uscire anticipatamente e lo aveva fatto per un problema alla caviglia, dopo i primi esami sembrava dovesse fermarsi per almeno tre settimane, che sono diventi tre giorni. La forza di volontà di Alessia Orro e il grande lavoro dello staff medico milanese hanno fatto sì che ci potesse essere un prodigioso recupero lampo.

Orro lato social ha mostrato le terapie che ha svolto tra sabato e martedì, terapie che in appena tre giorni le hanno permesso di recuperare in modo rapidissimo per giocare una partita storica, una partita che è valsa la finale di Champions League. Ora la regista tirerà un po' il fiato, ma presto, prestissimo, si farà trovare pronta per la prossima sfida.

Queste le sue parole: "Tre settimane di recupero in tre giorni! Tutto questo per cercare di andare in finale di Champions! Alla fine ci siamo riusciti e io sono così orgogliosa della mia squadra! Un grazie SPECIALE ai fisioterapisti (edo chimenti e davide spinelli) che sono sempre stati presenti giorno e notte per riuscire in questa impresa folle, senza farmi mai mancare la speranza. Grazie Doc (marco penza). Grazie allo staff per avermi sopportata e supportata e alle mie ragazze per aver creduto in me e per non aver mai mollato. I sacrifici non sono mai vani. Ps. Non cercatemi per un pò".