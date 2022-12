Ai Mondiali di freccette accade l’impossibile, il super campione resta di stucco: “Va che faccia!” All’Alexandra Palace di Londra, il favorito assoluto alla vittoria finale, Mike “Mighty” van Gerwen è rimasto incredulo di fronte a quanto compiuto dal suo avversario, mentre in diretta TV si burlavano di lui.

A cura di Alessio Pediglieri

Dallo scorso 15 dicembre 2022 e fino al 3 gennaio 2023, all'Alexandra Palace di Londra si sta svolgendo una tra le manifestazioni più importanti in assoluto di freccette, i Campionati del Mondo PDC, appuntamento arrivato alla 30a edizione e che è già entrato di diritto nella storia di questo sport per una sfida epica andata in scena durante il terzo "leg", tra una delle stelle più forti di tutti i tempi, Michael "Mighty" van Gerwen e Mensur Suljovic.

Un'arena letteralmente impazzita durante il quinto "leg" che vedeva di fronte il pluri-campione olandese van Gerwen, assoluto favorito alla vittoria finale e l'austriaco Mensur Suljovic, numero 30 del ranking che stava perdendo 3-1 la propria sfida. Ma proprio nel momento del possibile e definitivo crollo è riuscito a infilare tre tiri straordinari, riportandosi in partita e rimontando con un triplice tiro a dir poco pazzesco che ha lasciato letteralmente di sasso van Gerwen. A tal punto che è stato immortalato dalle immagini in diretta TV, mentre i commentatori divertiti si prendevano gioco della sua espressione, del tutto esterrefatta.

Dopotutto non poteva essere altrimenti perché ‘Mighty' Mike stava conducendo senza problemi il match (poi vinto 4-2) quando Suljovic ha avuto una reazione di classe e di orgoglio improvvisa. L'austriaco stava oramai chiudendo il proprio Mondiale lasciando il passo a van Gerwen quando è riuscito a ribaltare improvvisamente il set a proprio favore: in svantaggio 32 a 161 è riuscito con tre tiri perfetti a totalizzare i punti necessari per costringere l'olandese al sesto round in un capovolgimento di fronte che ha sorpreso tutti. Per primo lo stesso van Gerwen che è rimasto di sasso mentre in diretta TV i commentatori si esaltavano quanto e ancor più degli spettatori presenti: "E' qualcosa di insano! Incredibile! Guarda la sua faccia, guarda che faccia, che faccia!" hanno iniziato a gridare, tra le risate generali, in un filmato che è subito diventato virale ottenendo milioni di visualizzazioni.

Per capire l'impresa compiuta da Mensur Suljiovic, basti pensare che Michael van Gerwen è il Leo Messi delle freccette, entrando a ripetizione nella storia di questo sport. Van Gerwen ha già infilato i titoli mondiali 2014, 2017 e 2019 ed è considerato uno dei giocatori di freccette più forti della storia con l'incredibile record ottenuto tra il 2014 e il 2021 in cui è rimasto ininterrottamente al 1° posto nel ranking mondiale di freccette della PDC (Professional Darts Corporation). Van Gerwen è anche al momento il secondo giocatore più vincente della storia della PDC nonché il più giovane a ottenere all'età di 17 anni un "Nine-dart finish" ovvero il "leg" perfetto ottenendo i 501 punti necessari alla vittoria con sole 9 freccette.

Alla fine, "Mighty" Mike è riuscito a vincere la partita contro Suljovic ritrovando la concentrazione di sempre e le qualità da campione vero in un ultimo "leg" che non ha lasciato scampo all'avversario e qualificandosi così per il turno successivo. Non senza timori, perché nel dopo incontro, lo stesso van Gerwen è voluto ritornare su quanto era accaduto al quinto round con lo straordinario triplice colpo di Suljovic: "Beh, cosa posso dire di più? Questa sera si è vista una partita fenomenale, ma ci vogliono due giocatori perché ciò accada, quindi il merito va soprattutto a Mensur. La mia capacità di segnare punti stasera è stata fantastica ed è quello che mi ha fatto vincere la partita. Ciò dimostra ancora una volta che chi mi vuole battere deve fare qualcosa di speciale. Grazie a tutti, per il fantastico supporto, come sempre!" ha concluso il campione olandese che adesso continuerà la caccia del suo quarto Sid Waddell Trophy.