Veri e propri passeggeri spia che, senza nessuna divisa e senza nessun tesserino, dietro compenso economico si fanno delatori denunciando altri passeggeri che salgono senza biglietto sull'autobus e soprattutto gli autisti scorretti . È la singolare trovata della Sad, società per il trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, che ha già scatenato numerose polemiche e sopratutto le proteste degli autisti dei mezzi pubblici. In pratica la società ha bandito un vero e proprio concorso a premi per arruolare persone pronte a smascherare l’eventuale malcostume di passeggeri e autisti. Ai cinquanta vincitori andrà un buono spesa di 150 euro da spendere nei supermercati di Bolzano e del resto della provincia

In realtà la questione di chi non paga il biglietto sarebbe marginale secondo il direttore generale dell’azienda, Mariano Vettori, che indica come ben più importante è il comportamento degli autisti. "Da noi la percentuale di chi sale a bordo senza ticket è bassa. Il vero obiettivo di questo progetto è migliorare la qualità del servizio pubblico. I clienti sono i nostri giudici, dovranno essere anche i nostri controllori" ha spiegato infatti il direttore in un’intervista a La Stampa. Proprio per questo però i sindacati del trasporto pubblico locale sono già sul piede di guerra e promettono battaglia con scioperi. "Non hanno nulla da temere, un dipendente pubblico che fa bene il proprio lavoro avrà da questa verifica la possibilità di veder valorizzati ruolo e professionalità" ha tentato di tranquillizzarli Vettori. Al momento sembrano siano arrivate già oltre 400 candidature. Il sorteggio comunque sarà a cura dell’Agenzia delle Entrate, perché è un gioco a premi con tutti gli effetti. La società però tiene a precisare: "Non vogliamo fanatici, ma persone con la testa sulle spalle che comprendano l’obiettivo di migliorare la nostra azienda e la percezione per il cittadino".