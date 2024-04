video suggerito

In che modo si può evitare di pagare il biglietto di ingresso a Venezia Il Comune di Venezia ha introdotto il biglietto di ingresso per i turisti giornalieri che visitano la città lagunare. Chi volesse visitare Venezia senza pagare il biglietto di ingresso, però, ha ancora diverse possibilità.

A cura di Antonio Palma

Da giovedì scorso il Comune di Venezia ha introdotto il biglietto di ingresso per i turisti giornalieri che visitano la città lagunare. Si tratta di un ticket della somma di 5 euro giornalieri da pagare a persona e senza alcuna riduzione, compresi i minori dai 14 anni in su. Chi volesse visitare Venezia senza pagare il biglietto di ingresso, però, ha ancora diverse possibilità. Lo stesso regolamento che ha introdotto il cosiddetto contributo di accesso per Venezia, infatti, prevede giornate, orari e luoghi ben precisi in cui si deve pagare per forza.

Innanzitutto il biglietto è obbligatorio solo per la Città antica di Venezia mentre, chi vuole, può visitare, senza pagare, le cosiddette isole minori come il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia.

Inoltre per evitare di pagare il biglietto di ingresso si può visitare Venezia nei giorni un cui è meno affollata, andando incontro comunque all’obiettivo del Comune di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi dell’anno. Il ticket infatti si paga solo in giorni ben precisi in cui è prevista una maggior affluenza di turisti. In tutto sono solo 29 i giorni in cui si paga: dal 25 al 30 aprile, dal’1 al 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 maggio; 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno e 6, 7, 13 e 14 luglio. Nel resto dell’anno non si deve pagare nulla.

Se proprio non si vuole rinunciare a questi giorni, è possibile evitare di pagare il biglietto di ingresso a Venezia effettuando la propria visita turistica nel pomeriggio inoltrato. Il contributo infatti non è dovuto dalle 16 in poi. Allo stesso modo si può optare per il mattino presto perché il ticket scatta solo dopo le 8.30 e godersi così anche l'alba sulla città lagunare.

Infine è possibile soggiornare in una struttura ricettiva della città e registrarsi regolarmente ed evitare così il biglietto. In questo caso però si paga la tassa di soggiorno e ci si dovrà registrare sul portale https://cda.ve.it, la stessa piattaforma web che permette di prenotare l’ingresso e pagare i 5 euro a persona.