La fantastica Signora Maisel, come vedere la stagione 4 gratis in streaming su Amazon Prime Video Domani 18 febbraio 2022 saranno disponibili le prime due puntate della quarta stagione di “La fantastica signora Maisel”. Scopriamo come vedere gli episodi della brillante ed esilarante serie, gratis in streaming su Amazon Prime Video.

Il momento tanto atteso è giunto: domani, 18 febbraio 2022, i fan della serie La fantastica Signora Maisel potranno vedere, gratis in streaming su Amazon Prime Video, le prime due puntate della quarta stagione dell'innovativa serie, ideata, scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino. Gli otto episodi della serie saranno rilasciati nell'arco di quattro settimane, due puntate ogni venerdì.

Questa stagione vedrà protagoniste la coppia formata dall'elegante Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una casalinga ebrea con uno speciale talento per la commedia, e da Susie (Alex Borstein), alle prese con l'inizio del nuovo decennio (1960) e con nuove sfide da affrontare. In particolare, la prima otterrà un ingaggio importante, che le consentirà di esprimere tutta la sua creatività, ma creerà al contempo fratture e dissapori tra lei e i suoi cari.

Tra le guest star della nuova stagione, inoltre, troviamo nomi importanti del mondo dello spettacolo come Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Scopriamo insieme come guardare la stagione 4 della comedy The Marvelous Mrs. Maisel. Quali esilaranti e brillanti sorprese ci riserverà?

Come vedere gratis in streaming La fantastica signora Maisel 4, su Amazon Prime Video

Per tutti gli appassionati della serie, sarà possibile guardare La fantastica signora Maisel 4 dal 18 febbraio su Prime Video, la piattaforma di streaming Amazon Prime.

Per vedere la serie gratis in streaming, vi basterà approdare sulla pagina Amazon, effettuare il log in al proprio account Amazon Prime cliccando su "Accedi", inserire le proprie credenziali e selezionare la dicitura "Prime Video", presente nel menu laterale a tendina. A questo punto, non dovrete fare altro che cercare il titolo della serie e immergervi nel meraviglioso mondo della signora Maisel.

Qualora non abbiate sottoscritto l'abbonamento premium di Amazon, dovrete cliccare sul pulsante "Registrati" e compilare il form con i dati richiesti. Se non siete sicuri di voler usufruire dei vantaggi riservati agli iscritti Amazon Prime, potrete sempre approfittare del periodo di 30 giorni di prova gratuita, al termine del quale deciderete se proseguire con l'iscrizione. Nel caso in cui vogliate interrompere la prova gratuita, vi basterà annullarla prima dell'ultimo giorno utile: il vostro account sarà cancellato senza costi aggiuntivi.