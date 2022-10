Viola come il mare, anticipazioni sesta e ultima puntata del 4 novembre: il finale di stagione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 4 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Il finale di stagione della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman si preannuncia ricco di colpi di scena. Ecco cosa succederà a Viola Vitale e Francesco Demir.

Anticipazioni ultima puntata di Viola come il mare, in onda il 4 novembre

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 4 novembre alle ore 21:20 su Canale5. La fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, nei panni della giornalista Viola Vitale e dell'Ispettore Capo Francesco Demir è arrivata al finale di stagione. Nell'ultimo episodio tutti i nodi verranno al pettine. Viola si ritroverà in una situazione davvero pericolosa, mentre Demir si renderà conto che qualcuno sta tentando di attuare dei depistaggi nelle sue indagini sul traffico di esseri umani.

Viola come il mare, anticipazioni ultima puntata del 4 novembre

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 4 novembre. Nel finale di stagione, in onda alle ore 21:20 su Canale5, Viola non riesce a scuotersi di dosso quel senso di delusione che prova per Don Andrea. Mentre si interroga sul suo comportamento, si ritrova coinvolta in un nuovo, misterioso caso. Un uomo, infatti, non si dà pace da quando la figlia Dalila è scomparsa. Non ha mai perso la speranza di riportarla a casa. Viola inizia a pensare che il caso possa essere collegato a quanto accaduto a Farah.

Viola in grave pericolo, una talpa vuole incastrare Demir

Francesco Demir segue l'intuizione di Viola, ritiene che qualcuno stia agendo nell'ombra per tentare di depistare le sue indagini sul traffico di umani. Si potrebbe trattare di una talpa. La situazione psicologica di Viola, si fa sempre più complessa. La giornalista, dopo avere appreso un dettaglio molto doloroso che riguarda le sue origini, decide di ricorrere all'uso di farmaci per provare a tirarsi fuori dallo stato di profonda prostrazione in cui è piombata. A questo punto, in un inesorabile effetto domino, gli eventi precipiteranno. Viola, infatti, incontrerà la persona sbagliata e si troverà in grave pericolo, perché verrà resa oggetto di un ricatto. Per scoprire tutti i dettagli del finale di stagione di Viola come il mare, non resta che sintonizzarsi su Canale5 venerdì 4 novembre e assistere alla sesta e ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman.