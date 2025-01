video suggerito

Via alle riprese di Berlino 2, lo spin-off de La Casa di Carta: quando esce e chi sono i nuovi personaggi Iniziata la produzione della seconda stagione di Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta, che continua a essere nella Top 1 dei titoli non in lingua inglese più visti di sempre su Netflix. Pedro Alonso assume ancora una volta il ruolo dell'iconico protagonista.

A cura di Sara Leombruno

È ufficialmente iniziata la produzione di Berlino 2, lo spin-off de La Casa di Carta, che continua a essere nella Top 10 dei titoli non in lingua inglese più visti di sempre su Netflix. Pedro Alonso torna a vestire i panni di Berlino. Al suo fianco ritroveremo i membri della sua banda: Michelle Jenner interpreta Keila, una brillante ingegnera elettronica; Tristán Ulloa è Damian, un professore filantropo e confidente fidato di Berlino; Begoña Vargas sarà Cameron; Julio Peña Fernández dà il volto a Roi; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’implacabile uomo d’azione del gruppo. L'amata serie non sarà disponibile sulla piattaforma prima del 2026.

Dove verrà girata Berlino 2 e chi sono i nuovi personaggi

La nuova stagione porterà gli spettatori in Spagna, con una rapina ambientata a Siviglia. Qui, Berlino e la sua banda incontreranno nuovi personaggi intriganti. Tra questi ci sarà Candela, interpretata da Inma Cuesta, una donna sivigliana dal carattere imprevedibile e capriccioso; il Duca di Malaga, Álvaro Hermoso de Medina, eccentrico ed edonista, interpretato da José Luis García-Pérez (Honor); e la Duchessa di Malaga, Genoveva Dante, misteriosa e sofisticata, a cui presta il volto Marta Nieto.

Gli otto episodi della seconda stagione sono firmati dai creatori Álex Pina (La Casa di Carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La Casa di Carta, Sky Rojo), affiancati da David Barrocal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan. La regia è affidata ad Albert Pintó, David Barrocal e José Manuel Cravioto. Le riprese si svolgeranno nell’arco di diverse settimane e toccheranno città come Madrid, Siviglia, San Sebastián e altre località della Spagna.

Un successo che non si ferma

Al momento del debutto, la prima stagione di Berlino ha registrato un successo straordinario, diventando la serie più vista al mondo nella sua settimana di uscita e raggiungendo la Top 10 in ben 91 paesi. Ad oggi, il titolo rimane nella Top 20 delle serie non in lingua inglese più popolari nella storia di Netflix, confermando l’affetto del pubblico per l’universo narrativo nato con La Casa di Carta.