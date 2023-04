The Good Doctor 6, trama e anticipazioni delle nuove puntate in onda su Rai2 dal 21 aprile Da venerdì 21 aprile, al via su Rai2 la sesta stagione di The Good Doctor. Torna Freddie Highmore nel ruolo di Shaun Murphy. Tutto ciò che c’è da sapere sulla serie tv.

A cura di Daniela Seclì

Da venerdì 21 aprile, al via su Rai2 la sesta stagione di The Good Doctor. L'appuntamento con gli episodi in prima visione è alle ore 21:20. La fiction con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara continua ad appassionare gli spettatori. Le vicende del dottore Shaun Murphy si snoderanno, in questa sesta stagione, nell'arco di 22 episodi. Ecco trama, cast e anticipazioni.

Trama e anticipazioni della sesta stagione di The Good Doctor

La sesta stagione si aprirà con un fatto drammatico. Mentre Shaun e Lea festeggiano in ospedale il loro matrimonio, Owen – ex fidanzato dell'infermiera Villanueva – fa irruzione nell'ospedale fingendosi un fattorino e si accanisce sulla sua ex, ferendola. Non solo, accoltella anche la dottoressa Lim, poi prende in ostaggio alcune persone, tra cui Asher Wolke. La dottoressa Lim necessita di un delicatissimo intervento per potersi salvare. Viene affidata alle mani esperte di Shaun Murphy. Questa vicenda cambierà profondamente le vite della squadra di medici. Ci saranno anche due nuovi ingressi: lo specializzando Daniel con la passione per la medicina alternativa e Danica, una dottoressa molto competitiva.

Il cast di The Good Doctor 6: attori e personaggi

Freddie Highmore interpreta il dottor Shaun Murphy;

Hill Haprer interpreta il dottor Marcus Andrews;

Richard Schiff interpreta il dottor Aaron Glassman;

Will Yun Lee interpreta il dottor Park;

Fiona Gubelmann interpreta la dottoressa Morgan Reznick;

Christina Chang interpreta la dottoressa Audrey Lim; Paige Spara interpreta Lea Diallo-Murphy; Bria Samoné Henderson interpreta la dottoressa Jordan Allen; Noah Galvin interpreta il dottor Asher Wolke; Brandon Larracuente interpreta il dottor Daniel Perez; Savannah Welch interpreta la dottoressa Danica Powell.