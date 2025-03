Storia della mia famiglia 2, Netflix annuncia la seconda stagione della serie con Eduardo Scarpetta

video suggerito

Storia della mia famiglia, la serie Netflix con protagonista Eduardo Scarpetta, avrà una seconda stagione. L'annuncio è stato pubblicato sui canali social della piattaforma.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo riscontrato dalla prima stagione di Storia della mia famiglia, Netflix ha annunciato che ci sarà una seconda stagione della serie con protagonista Eduardo Scarpetta, affiancato da Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulio.

La seconda stagione di Storia della mia famiglia

L'ultimo episodio della serie, in effetti, lasciava intendere che ci fosse ancora qualcosa da raccontare. Le storie dei protagonisti erano ancora sul punto di evolversi, lasciando in sospeso una serie di snodi narrativi, come quello di Maria intenta a partire e Demetrio deciso ad aspettarla. Valerio e i servizi sociali, dove ha incontrato una ragazza che, forse, potrebbe fare proprio al caso suo. Ma tanto anche del loro passato, non era stato era rimasto nascosto tra i flashback di quando Fausto si era appena sposato, della malattia, di tutte quelle cose fatte per far sì che i suoi avessero un ricordo della sua persona. Nel post condiviso da Netflix che annuncia la seconda stagione si fa riferimento ai commenti che da quando è arrivata in piattaforma, sono comparsi in merito alla serie, imperniati su tutto ciò che la storia di Fausto e della sua famiglia ha provocato in chi l'ha guardata: "Le emozioni non sono ancora finite. Storia della mia famiglia tornerà con una seconda stagione".

È verosimile che i prossimi episodi lascino trasparire, in maniera ancora più netta, cosa significhi far parte di una famiglia che ha le sue caratteristiche ben definite e che la rendono unica nel suo genere. Come ha sottolineato Scarpetta, intervistato da Fanpage.it, non esiste un modo univoco di definire una famiglia:

Durante la conferenza stampa venivano usati tanti aggettivi, una famiglia diversa, una famiglia perfetta, credo sia un po' pericoloso parlare in questi termini. La famiglia perfetta cos'è? La serie ti insegna che ogni personaggio, quindi ogni persona, è fallibile, l'unione di due persone non può portare ad una perfezione. Si chiama Storia della mia famiglia, che poi qualcuno possa rivedersi è un conto, quella è la storia della famiglia di Fausto. Non una famiglia tradizionale, secondo quella che è la tradizione, madre, padre, figli, ma non significa che sia una famiglia diversa, non perfetta.