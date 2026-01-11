Prima di noi: cast, trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia Sartori

Ha debuttato domenica 4 gennaio 2026 su Rai 1 la serie TV Prima di noi, una saga familiare che promette di incollare il pubblico allo schermo per cinque prime serate (per un totale di 10 episodi). La fiction, diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, racconta le vicende della famiglia Sartori lungo un arco temporale che va dal 1917 al 1978, intrecciando i destini personali dei protagonisti con i grandi eventi del Novecento italiano: dalla ritirata di Caporetto alla Resistenza, fino alle lotte operaie e agli anni di piombo.

Le anticipazioni della prima puntata di Prima di noi

La storia prende il via nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Il protagonista è Maurizio Sartori, un soldato che, dopo la disfatta di Caporetto, decide di disertare. In fuga dal fronte, trova rifugio in Friuli dove incontra Nadia Tassan, una donna forte e determinata che decide di nasconderlo nonostante il rischio. Tra i due nasce un amore profondo segnato da un segreto inconfessabile: la diserzione di Maurizio. La prima puntata segue la nascita del loro legame e i primi passi della famiglia Sartori in un'Italia povera ma pronta a cambiare radicalmente, tra il peso del trauma bellico e la speranza di un nuovo inizio.

Da una scena della prima puntata di Prima di noi

Il cast della serie di Rai 1

Il cast di "Prima di noi" è corale e vanta nomi di spicco del panorama attoriale italiano, chiamati a interpretare i membri della famiglia Sartori attraverso diverse generazioni:

Andrea Arcangeli : Maurizio Sartori, il capostipite e disertore di Caporetto.

: Maurizio Sartori, il capostipite e disertore di Caporetto. Linda Caridi : Nadia Tassan, la colonna portante della famiglia.

: Nadia Tassan, la colonna portante della famiglia. Maurizio Lastrico : Gabriele Sartori, il primogenito studioso e sognatore.

: Gabriele Sartori, il primogenito studioso e sognatore. Matteo Martari : Renzo Sartori, il figlio ribelle e scapestrato.

: Renzo Sartori, il figlio ribelle e scapestrato. Diane Fleri : Margherita, la moglie di Gabriele.

: Margherita, la moglie di Gabriele. Benedetta Cimatti : Teresa, l'ostessa torinese che accoglie Renzo.

: Teresa, l'ostessa torinese che accoglie Renzo. Romana Maggiora Vergano: Eloisa Sartori, nipote di Nadia che aderisce ai movimenti anarchici.

Il cast di Prima di noi sul red carpet del Festival del Cinema di Roma

La trama: la storia della famiglia Sartori

Ispirata all'omonimo romanzo di Giorgio Fontana (Premio Campiello 2014), la serie è un vero e proprio "romanzo di formazione" collettivo. La trama segue tre generazioni dei Sartori, seguendo il loro spostamento geografico e sociale: dalle montagne del Friuli rurale alla Torino operaia della FIAT. Attraverso i loro occhi riviviamo i momenti chiave della nostra Storia: l'avvento del fascismo, il secondo conflitto mondiale, la ricostruzione e le tensioni sociali degli anni '70. La serie indaga il concetto di eredità: cosa trasmettiamo ai nostri figli oltre al sangue? Quali colpe del passato continuano a influenzare chi viene dopo di noi?

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La serie è composta da 10 episodi, trasmessi in 5 puntate ogni domenica in prima serata su Rai 1. Di seguito il calendario della messa in onda:

Prima puntata : 4 gennaio 2026

: 4 gennaio 2026 Seconda puntata : 11 gennaio 2026

: 11 gennaio 2026 Terza puntata : 18 gennaio 2026

: 18 gennaio 2026 Quarta puntata : 25 gennaio 2026

: 25 gennaio 2026 Quinta puntata: 1 febbraio 2026

Tutte le puntate sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay, sia in diretta che on-demand subito dopo la messa in onda. Per chi volesse rivedere gli episodi in TV, le repliche sono solitamente previste su Rai Premium nei giorni successivi.

Dove è stata girata la serie

Le riprese di "Prima di noi" hanno toccato location suggestive per restituire l'autenticità storica del racconto. La parte iniziale è stata girata in Friuli-Venezia Giulia, in particolare a Cimolais (provincia di Pordenone), scelta dal regista per i suoi paesaggi "senza tempo". Altre scene friulane hanno coinvolto Cervignano del Friuli. La seconda parte della saga si sposta invece a Torino, cuore industriale dell'Italia: tra i luoghi riconoscibili troviamo Piazza Castello, la Galleria Subalpina, il Parco del Valentino e lo storico quartiere della Crocetta, che fanno da sfondo all'ascesa della classe operaia e alle trasformazioni urbane del dopoguerra.