Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

Quante puntate sono e quando finisce Prima di noi: la data dell’ultima puntata

La serie Prima di noi, in onda su Rai1, è composta da cinque puntate. Il finale di stagione della fiction con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico e Matteo Martari è ormai alle porte. Quando andrà in onda l’ultima puntata.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

La serie di Rai1 Prima di noi è composta da cinque puntate e dieci episodi. Il finale di stagione è ormai vicino. Mancano una manciata di giorni alla messa in onda dell'ultimo episodio. Intanto nella trama della fiction diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti e Fausto Maria Sciarappa, Renzo vive per strada a Torino. Così, conosce Teresa, si innamora di lei e la sposa. Dal loro matrimonio vengono alla luce due figli, Diana e Davide. Quest'ultimo, purtroppo, si ammalerà di poliomielite.

Quando va in onda l’ultima puntata di Prima di noi

L'ultima puntata della fiction Prima di noi andrà in onda domenica 25 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. In particolare, gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio. Ecco la programmazione completa della serie con Linda Caridi, Matteo Martari e Maurizio Lastrico:

  • Prima puntata in onda domenica 4 gennaio;
  • Seconda puntata in onda domenica 11 gennaio;
  • Terza puntata in onda domenica 18 gennaio;
  • Quarta puntata in onda martedì 20 gennaio;
  • Quinta puntata in onda domenica 25 gennaio.

Mancano, dunque, due puntate – quella di stasera, martedì 20 gennaio e quella di domenica 25 gennaio – per potere assistere al finale. Le anticipazioni svelano che nell'ultima puntata Renzo si risveglierà in ospedale. Libero, invece, dovrà fare i conti con un gravissimo lutto. Per la famiglia Sartori arriverà il momento di guardare al futuro.

Leggi anche
Ascolti TV 11 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi, i dati di Verissimo con Sempio

Dove vedere le puntate in replica e in streaming

Le puntate della serie TV Prima di noi vanno in onda in diretta su Rai1. Tuttavia, è possibile seguire la fiction anche sui dispositivi mobili grazie allo streaming offerto da RaiPlay. Sempre sulla piattaforma, è possibile accedere allo spazio dedicato a Prima di noi, dove sono disponibili tutti gli episodi in replica.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Striscia la notizia in prima serata, Ezio Greggio: 'Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo'
"Ci saranno più spazi, più momenti inaspettati, ma l'attualità sarà sempre presente"
L'intervista del conduttore a Fanpage.it
Sul rapporto con Ricci: "Telepatico. Capisco cosa vuole senza bisogno che me lo dica"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views