Quante puntate sono e quando finisce Prima di noi: la data dell’ultima puntata

La serie Prima di noi, in onda su Rai1, è composta da cinque puntate. Il finale di stagione della fiction con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico e Matteo Martari è ormai alle porte. Quando andrà in onda l’ultima puntata.

La serie di Rai1 Prima di noi è composta da cinque puntate e dieci episodi. Il finale di stagione è ormai vicino. Mancano una manciata di giorni alla messa in onda dell'ultimo episodio. Intanto nella trama della fiction diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti e Fausto Maria Sciarappa, Renzo vive per strada a Torino. Così, conosce Teresa, si innamora di lei e la sposa. Dal loro matrimonio vengono alla luce due figli, Diana e Davide. Quest'ultimo, purtroppo, si ammalerà di poliomielite.

Quando va in onda l’ultima puntata di Prima di noi

L'ultima puntata della fiction Prima di noi andrà in onda domenica 25 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. In particolare, gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio. Ecco la programmazione completa della serie con Linda Caridi, Matteo Martari e Maurizio Lastrico:

Prima puntata in onda domenica 4 gennaio;

Seconda puntata in onda domenica 11 gennaio;

Terza puntata in onda domenica 18 gennaio;

Quarta puntata in onda martedì 20 gennaio;

Quinta puntata in onda domenica 25 gennaio.

Mancano, dunque, due puntate – quella di stasera, martedì 20 gennaio e quella di domenica 25 gennaio – per potere assistere al finale. Le anticipazioni svelano che nell'ultima puntata Renzo si risveglierà in ospedale. Libero, invece, dovrà fare i conti con un gravissimo lutto. Per la famiglia Sartori arriverà il momento di guardare al futuro.

Dove vedere le puntate in replica e in streaming

Le puntate della serie TV Prima di noi vanno in onda in diretta su Rai1. Tuttavia, è possibile seguire la fiction anche sui dispositivi mobili grazie allo streaming offerto da RaiPlay. Sempre sulla piattaforma, è possibile accedere allo spazio dedicato a Prima di noi, dove sono disponibili tutti gli episodi in replica.